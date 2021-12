Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Έκκληση για εμβολιασμό και self test από όλους

Τα ενεργά κρούσματα ξεπερνούν τις 50.000. Σε ποιες περιοχές παρουσιάζεται υψηλότερη θετικότητα.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα για την πανδημία στην Ελλάδα παρουσίασε η καθηγήτρια παιδιατρικής - λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου κατά την ενημέρση στο υπουργείο Υγείας.

Αργή και μικρή ύφεση παρουσιάζει η πανδημία με 6.300 κρούσματα ανά ημέρα. Το επιδημιολογικό φορτίο είναι υψηλό με τα ενεργά κρούσματα να ξεπερνούν τις 50.000» είπε η κ. Παπαευαγγέλου και πρόσθεσε ότι ο εβδομαδιαιος αριθμός εξετάσεων, παραμένει υψηλός, στα 2,5 εκατ. την εβδομάδα.

Όπως είπε το ποσοστό θετικότητας παρέμεινει σταθερό στο 1,74% και η υψηλότερη θετικότητα παρουσιάζεται σε Γρεβενά, Έβρο, Κοζάνη, Φθιώτιδα και Κιλκίς».

«Μελετώντας τον χάρτη, βλέπουμε πως αυτή την εβδομάδα είχαμε αύξηση στους ενήλικες τουλάχιστον 50%, λόγω της μικρής εμβολιαστικής κάλυψης. Χαρακτηριστική είναι περίπτωση στα Τρίκαλα, στην ηλικία 50-65 ετών μόλις ένας στους πέντε έχει προσέλθει για τρίτη δόση. Να θωρακιστούμε με τον εμβολιασμό ενόψει Χριστουγέννων, με την τρίτη δόση», υπογράμμισε η κ. Παπαευαγγέλου και πρόσθεσε ότι «οι δέκα περιφερειακές ενότητες με την υψηλότερη θνητότητα, είναι αυτές με τη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη».

Σημείωσε, ακόμα, ότι παραμένουν πάνω από 450.000 συμπολίτες μας άνω των 65 ετών που δεν έχουν κινητοποιηθεί για εμβολιασμό, ενώ χαρακτήρισε σημαντικό όπλο πριν τα Χριστούγεννα η χορήγηση self test, σε όλους, εμβολιασμένους και μη και έκανε έκκληση σε όλους να κάνουν το self test.

