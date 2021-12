Life

“VINYΛΙΟ”: το αφιέρωμα στα σίριαλ “έσπασε τα κοντέρ”

Πρωτιά στην τηλεθέαση χάρισε το κοινό, που απόλαυσε την εκπομπή με τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 90

Ένα δυνατό flashback στην «Ελληνική τηλεόραση των 90s» έκανε χθες Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» και ήταν στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής του, με σχεδόν 10 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 22%, ενώ σε επίπεδο τετάρτου (20:45-21:00) έφτασε το 27%.

Έχοντας μαζί τους σχεδόν 2.000.000 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄, ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά, Χρήστο Κιούση και Στάθη Παναγιωτόπουλο μας θύμισαν τις καλύτερες και πιο αγαπημένες κωμωδίες, διαφημίσεις, αλλά και τα τηλεπαιχνίδια της χρυσής δεκαετίας της μικρής οθόνης, ενώ είχαν μια ενδιαφέρουσα και απολαυστική κουβέντα, μέσω Skype, με τον Χάρη Ρώμα και τον Γιώργο Πολυχρονίου.

Το countdown της χθεσινής εκπομπής:

ΚΩΜΩΔΙΕΣ

15.«Μάνα είναι μόνο μία»

14.«Εμείς κι Εμείς»

13. «Πάτερ Ημών»

12.«Οι Μεν και οι δεν»

11. «Ντόλτσε Βίτα»

10.«Εκείνες κι εγώ»

9.«Το ρετιρέ»

8.«Της Ελλάδος τα Παιδιά»

7.«Το Δις Εξαμαρτείν»

6.«Δυο ξένοι»

5.«Εγκλήματα»

4. «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή»

3.«Οι τρεις Χάριτες»

2. «Κωνσταντίνου και Ελένης»

1. «Οι Απαράδεκτοι»

ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

7. «Rouk Zouk»

6. «Mega Banca»

5. «Ο καλύτερος κερδίζει»

4.«Κόντρες»

3.«Το Μεγάλο Παζάρι»

2. «Ραντεβού στα τυφλά»

1.«Ο τροχός της τύχης»





