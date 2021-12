Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Χίο

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο νησί, παρά το μεγάλο εστιακό βάθος του.

Σεισμός έγινε αισθητός στην Χίο, λίγο μετά τις 15:00 του Σαββάτου

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,7 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε απόσταση 19 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης της Χίου

