Η Ευγενία Δημητροπούλου υιοθέτησε κοριτσάκι από την Σιέρα Λεόνε

Η πρώτη φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της και το συγκινητικό μήνυμα.



Τους διαδικτυακούς της ακολούθους ξάφνιασε το μεσημέρι του Σαββάτου η Ευγενία Δημητροπούλου, όταν ανακοίνωσε μέσω Instagram πως υιοθέτησε ένα κοριτσάκι με καταγωγή από τη Σιέρα Λεόνε, που ονομάζεται Εύα.

«Παναγία μου σε ευχαριστώ! Εδώ και λίγες μέρες κρατάω στην αγκαλιά μου ό,τι ονειρεύτηκα, ευχήθηκα και προσευχήθηκα την κόρη μας! Μπορεί να γεννήθηκε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά υπήρχε όμως πάντα μέσα στις καρδιές μας! Εύα μου, καλωσόρισες να μας ζήσεις!» έγραψε η Ευγενία Δημητροπούλου, που ανέβασε παράλληλα την πρώτη κοινή φωτογραφία με την κόρη της.

Λίγες ημέρες πριν, η ηθοποιός δήλωσε σε συνέντευξή της σχετικά με τη μητρότητα και την υιοθεσία: «Θα ήθελα πολύ να γίνω μαμά. Η υιοθεσία θα μπορούσε να είναι και πρώτη μου επιλογή, για μένα δεν υπάρχει διαφορά στο γεννάω εάν παιδιά ή υιοθετώ εάν παιδί».

