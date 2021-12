Αθλητικά

Formula 1: Ο Χάμιλτον νικητής στην Σαουδική Αραβία

Σε ένα από τα πλέον επεισοδιακά γκραν πρι των τελευταίων χρόνων, ο Λιούις Χάμιλτον πήρε τη νίκη στη Σαουδική Αραβία και πλέον ο φετινός τίτλος στη Φόρμουλα Ενα θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, την επόμενη εβδομάδα στο Αμπου Ντάμπι.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes, κάνοντας και τον ταχύτερο γύρο, κάλυψε τη διαφορά των οκτώ βαθμών που τον χώριζε από τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος, κι έτσι παγκόσμιος πρωταθλητής θα αναδειχθεί όποιος από τους δύο «πιλότους» τερματίσει ψηλότερα την επόμενη Κυριακή (12/12).

Σε έναν αγώνα με τα νεύρα στο... κόκκινο, αφού κρινόταν ο μισός τίτλος, έγιναν απίθανα πράγματα. Ο Χάμιλτον ξεκίνησε εντυπωσιακά από την pole position και πήρε την πρωτοπορία, με τον «ομόσταυλό» του Βάλτερι Μπότας να κρατά πίσω του τον Φερστάπεν. Ομως, οι δύο Mercedes μπήκαν γρήγορα για αλλαγή ελαστικών, μετά από ένα ατύχημα που είχε ο Μικ Σουμάχερ, και όταν στο 13ο γύρο οι διοργανωτές αποφάσισαν να διακόψουν προσωρινά τον αγώνα, για να καθαριστεί η πίστα, ο Ολλανδός ήταν μπροστά, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάξει ελαστικά κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Στην επανεκκίνηση των μονοθεσίων από στάση, ο Χάμιλτον «πετάχτηκε» μπροστά και ο Φερστάπεν πήγε... ευθεία στην πρώτη στροφή για να κρατηθεί μπροστά, παραβιάζοντας τους κανονισμούς. Πιο πίσω, υπήρξε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων (Πέρες, Μαζέπιν, Ράσελ), με συνέπεια νέα διακοπή. Προκειμένου να αποφύγει βαρύτερη ποινή, η Red Bull αποδέχθηκε την πρόταση των αγωνοδικών να ξεκινήσει ο Φερστάπεν πίσω από τον Βρετανό στην τρίτη κατά σειρά εκκίνηση της κούρσας, όπου πρώτος βρέθηκε ο Σεμπαστιάν Οκόν, ο οποίος μέσα στον... πανικό είχε προσπεράσει τον Χάμιλτον.

Στην τρίτη εκκίνηση, το σκηνικό αντιστράφηκε. Ο Ολλανδός ήταν αυτός που έφυγε πιο γρήγορα απ΄όλους και βγήκε μπροστά, με τον Χάμιλτον να μένει πίσω από τον Οκόν. Κάπου εκεί, όμως, ξεκίνησε το οδηγικό ρεσιτάλ του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή. Αφού πέρασε τον Οκόν, άρχισε να πιέζει τον Φερστάπεν. Αφού μεσολάβησαν άλλες δύο μικροδιακοπές με εικόνικο αυτοκίνητο ασφαλείας (η πρώτη για ατύχημα του Τσουντόντα, η δεύτερη μετά από επαφή του Φέτελ με τον Ραϊκόνεν), οι δύο μονομάχοι ξεκίνησαν το τελευταίο κομμάτι του αγώνα (18 γύροι) χωρίς να ξαναμπούν στα πιτς. Ο Βρετανός έκανε την επίθεσή του, ο Φερστάπεν προσπαθώντας να κρατηθεί μπροστά τον έβγαλε εκτός πίστας και λίγο μετά φρέναρε -πιθανότατα για να αφήσει τον Χάμιλτον να περάσει- και οι δυο τους είχαν επαφή! Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι υπήρξε υπαιτιότητα του οδηγού της Red Bull, τον τιμώρησαν με ποινή πέντε δευτερολέπτων και ο Χάμιλτον πέρασε μπροστά και έφτασε ως τον τερματισμό, εξασφαλίζοντας στο φινάλε και τον έξτρα βαθμό για τον ταχύτερο γύρο, αφού τα φθαρμένα ελαστικά του Ολλανδού δεν του έδιναν πλέον τη δυνατότητα να οδηγήσει στο όριο.

Να σημειωθεί ότι η τρίτη θέση κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελική ευθεία του αγώνα, όπου ο Βάλτερι Μπότας προσπέρασε τον Γάλλο Σεμπαστιάν Οκόν (Alpine), αυξάνοντας σημαντικά το προβάδισμα της Mercedes στη βαθμολογία των κατασκευαστών έναντι της Red Bull, που είδε τον Σέρχιο Πέρες να εγκαταλείπει μετά τη σύγκρουση που είχε στη δεύτερη εκκίνηση.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο γκραν πρι της Σαουδικής Αραβίας:

Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 2ωρ.06:15.118 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull-Honda) +11.825 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) +27.531 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine-Renault) +27.633 Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/McLaren-Mercedes) +40.121 Πιερ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri-Honda) +41.613 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) +44.475 Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία/Ferrari) +46.606 Αντόνιο Τζιοβανίτσι (Ιταλία/Alfa Romeo-Ferrari) +58.505 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren-Mercedes) +1:01.358

Η βαθμολογία στην κατάταξη των οδηγών:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία) 369,5 βαθμοί Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία) 369,5 Βάλτερι Μπότας (Φινλαδία) 218 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό) 190 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό) 158 Λάντο Νόρις (Βρετανία) 154 Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία) 149,5 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία) 115 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία) 100 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία) 77 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία) 72 Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία) 43 Λανς Στρολ (Βρετανία) 34 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία) 20 Τζορτζ Ράσελ (Βρετανία) 16 Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία) 10 Νίκολας Λατίφι (Καναδάς) 7 Αντόνιο Τζιοβανίτσι (Ιταλία) 3

Βαθμολογία κατασκευαστών:

Mercedes 587,5 βαθμοί Red Bull-Honda 559,5 Ferrari 307,5 McLaren-Mercedes 269 Alpine-Renault 149 AlphaTauri-Honda 120 Aston Martin-Mercedes 77 Williams-Mercedes 23 Alfa Romeo Racing-Ferrari 13 Haas-Ferrari 0

