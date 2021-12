Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετάλλαξη Όμικρον – Φάουτσι: ενθαρρυντικές οι πρώτες ενδείξεις

Ο κορυφαίος ανοσολόγος των ΗΠΑ για τα πρώτα συμπεράσματα σχετικά με τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού.

Οι πρώτες «ενδείξεις» που έρχονται από τη Νότια Αφρική όσον αφορά τη σοβαρότητα της κατάστασης όσων νόσησαν αφού μολύνθηκαν από την παραλλαγή Όμικρον του νέου κορονοϊού είναι «λιγάκι ενθαρρυντικές», είπε χθες Κυριακή ο Δρ. Άνθονι Φάουτσι, σύμβουλος της προεδρίας των ΗΠΑ για την υγειονομική κρίση, προειδοποιώντας ωστόσο πως δεν πρόκειται παρά για προκαταρκτικά δεδομένα.

«Ξεκάθαρα, στη Νότια Αφρική, η Όμικρον μεταδίδεται περισσότερο», είπε ο πασίγνωστος αμερικανός ανοσολόγος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, αναφερόμενος στην «κάθετη» άνοδο της καμπύλης των κρουσμάτων της νέας παραλλαγής στη χώρα αυτή.

«Όμως ως τώρα, παρότι είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα, (η παραλλαγή) δεν μοιάζει να προκαλεί (νόσηση) με υψηλό βαθμό βαρύτητας», συνέχισε. «Μέχρι τώρα, οι ενδείξεις για τη σοβαρότητα είναι λιγάκι ενθαρρυντικές», επανέλαβε.

Ωστόσο, ειδικοί έχουν επισημάνει τις τελευταίες ημέρες πως η Νότια Αφρική έχει τη δημογραφική ιδιαιτερότητα πως ο πληθυσμός της είναι κατά πλειονότητα νεαρός σε ηλικία και ότι μπορεί να καταγραφούν περιπτώσεις βαριάς νόσησης τις επόμενες εβδομάδες.

Βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες σε εργαστήρια για να εξακριβωθεί σε ποιον βαθμό η νέα παραλλαγή, η οποία παρουσιάζει σειρά μεταλλάξεων που έχουν θορυβήσει τους επιστήμονες, είναι πιο μολυσματική, πιο ανθεκτική στην ανοσία που αναπτύσσεται έπειτα από μια πρώτη μόλυνση ή από κάποιο εμβόλιο, και εάν προκαλεί πιο βαριές μορφές της νόσου.

«Νομίζω ότι υπάρχει αληθινός κίνδυνος να δούμε μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων», είπε από τη δική του πλευρά στο ABC χθες Κυριακή ο Στίβεν Χόουγκ, ο πρόεδρος της Moderna, απηχώντας προηγούμενες δηλώσεις του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας, του Στεφάν Μπανσέλ.

«Αυτό που δεν γνωρίζω είναι ποιου εύρους», πρόσθεσε. «Θα είναι όπως αυτή που είδαμε με τη Δέλτα, εναντίον της οποίας τα εμβόλια παρέμειναν αποτελεσματικά, ή μήπως θα δούμε πτώση της αποτελεσματικότητας κατά 50%, κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να ξαναρχίσουμε να παράγουμε (νέα) εμβόλια;», διερωτήθηκε.

Η Moderna, όπως και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Pfizer, έχει αρχίσει να δουλεύει πάνω στην προσαρμογή του εμβολίου της προκειμένου να αντιμετωπίζεται ειδικά η παραλλαγή Όμικρον, για την περίπτωση που αποδειχθεί απαραίτητο.

Η παρουσία της παραλλαγής Όμικρον έχει πλέον επιβεβαιωθεί σε τουλάχιστον 15 αμερικανικές πολιτείες και σε περίπου 40 χώρες του κόσμου αφού ταυτοποιήθηκε στη Νότια Αφρική.

Οι ΗΠΑ έχουν εδώ και μία εβδομάδα κλείσει τα σύνορά τους στους ταξιδιώτες από τη χώρα αυτή, όπως και άλλες επτά από το νότιο τμήμα της Αφρικής. Ο Δρ. Φάουτσι είπε χθες πως ελπίζει ότι η απαγόρευση θα αρθεί «σε λογικό χρονικό διάστημα».

