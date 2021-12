Πολιτική

Ο Πάπας Φραγκίσκος σκόνταψε μπαίνοντας στο αεροπλάνο (εικόνες)

Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Πάπα στην Ελλάδα.



Με ένα απρόοπτο αναχώρησε από την Ελλάδα ο Πάπας Φραγκίσκος μετά την τριήμερη επίσκεψή του στη χώρα μας.

Την ώρα που ο Πάπας Φραγκίσκος ανέβαινε τις σκάλες για να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με το οποίο θα επιστρέψει στο Βατικανό οι ισχυροί άνεμοι τον έκαναν να παραπατήσει.

Δίπλα στον Ποντίφικα έσπευσαν οι συνεργάτες του για τον βοηθήσουν, προκειμένου να μπει στο αεροσκάφος με ασφάλεια.

Ευτυχώς ο Πάπας Φραγκίσκος δεν τραυματίστηκε, ενώ αμέσως μετά χαιρέτησε χαμογελαστός τους παριστάμενους στον επίσημο αποχαιρετισμό του στην Ελλάδα.

Εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας αποχαιρέτησε τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πάπα Φραγκίσκο, στο τέλος της επίσκεψής του στην Ελλάδα.

