Κορονοϊός: Φυλάκιση και πρόστιμο στους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο

Ποιες ποινές προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσαν από κοινού τα Υπουργεία Παιδείας και Δικαιοσύνης.

Νομοθετική ρύθμιση για την καταπολέμηση του φαινομένου γονείς και κηδεμόνες να κρατούν μακριά από το σχολείο μαθητές, επικαλούμενοι την πανδημία ή άλλους λόγους, κατέθεσαν από κοινού τα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης.

Η διάταξη προβλέπει ότι όποιος έχει την επιμέλεια ή την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς την υποχρεωτική φοίτηση (μέχρι και το Γυμνάσιο), τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη και χρηματική ποινή.

Με άλλη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι τις 31/3/2022 η προθεσμία για την μετατροπή των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και 2 σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, βάσει του ν. 4763/2020.

