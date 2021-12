Παράξενα

Καπετάνιος συνελήφθη μεθυσμένος

Συνελήφθη υπο την επήρεια μέθης από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πόρου.

Υπο την επήρεια μέθης, συνελήφθη βραδινές ώρες χθες από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πόρου, 60χρονος κυβερνήτης λάντζας.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ο 60χρονος εκτελούσε δρομολόγιο από λιμένα Γαλατά προς λιμένα Πόρου κι έπειτα από τη διενέργεια αλκοολομέτρησης, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Από το Λιμεναρχείο Πόρου που διενεργεί την προανάκριση, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

