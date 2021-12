Life

“The 2Night Show” - Μαρτάκης: Η Μαλέσκου, η αποχή από τις πίστες και η κατάθλιψη

Πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον ότι τον επέλεξε η Jennifer Lopez για ν’ ανοίξει τη συναυλία της στην Ελλάδα. Τι εντυπώσεις του άφησε η συνάντησή του με τη Μόνικα Μπελούτσι και τον Βενσάν Κασέλ.



O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηε στο «The 2Night Show» τον Κώστα Μαρτάκη, ο οποίος ήρθε ανανεωμένος, γεμάτος κέφι και αισιοδοξία.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής περιέγραψε τη μικρή κατάθλιψη που βίωσε κατά το διάστημα του lockdown και αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να δουλέψει παραπάνω για να αποδείξει πως η εμφάνιση και μόνο δεν φτάνει για να κάνεις καριέρα.

«Επαγγελματικά επειδή πέρασα σαν κατάθλιψη, απογοήτευση, πριν από το lockdown που είχαμε ετοιμαστεί για εμφανίσεις στο μαγαζί και στην Παριζιάνα και μας κόψανε, δεν θέλω να βάλω τον εαυτό μου στη διαδικασία να μπω στην ψυχολογία του τραγουδάω πάλι μόνιμα σε κάποιο μαγαζί και να μας κλείσουν. Νομίζω ότι δεν θα το αντέξω ψυχολογικά» είπε εξηγώντας γιατί δεν κάνει εμφανίσεις σε κάποια πίστα.







Για την παρουσία του στο παρελθόν στη λίστα με τους 25 πιο σέξι άνδρες στον κόσμο σε ηλικία 19 ετών, είπε: «Δεν φανταζόμουν ότι θα με ψηφίσει κόσμος για να είμαι στους 25 πιο σέξι άνδρες στον κόσμο. Ήμουν στον 19. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι από κάτω μου είχα τον Ενρίκε Ινγκλέσιας. Άρα κάτι κάνω καλά».





«Πολλές φορές μαλώνω τους φίλους μου. Είναι διαφορετικό το ωραίο και άλλο το γοητευτικό. Έχω γνωρίσει τη Μόνικα Μπελούτσι με τον προηγούμενο άντρα της, ήταν τόσο γοητευτικός που δεν είναι και τόσο όμορφος. Κάποια στιγμή με κέρδισε εκείνος, σε κέρδιζε με την ομιλία του. Η εμφάνισή μου με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου ώστε να ανοίξουν οι πόρτες όμως όσο εύκολα άνοιξαν τόσο άκουγα πολύ στις αρχές “ωραίος είναι αλλά δεν τραγουδάει”. Δούλεψα παραπάνω για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να το κάνω», πρόσθεσε ο Κώστας Μαρτάκης.





Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία του με την Ιωάννα Μαλέσκου, που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, ο Κώστας Μαρτάκης δήλωσε: "Η αρχική συζήτηση δεν έγινε με σκοπό να βρεθώ δίπλα της ως συμπαρουσιαστής. Έπεσε σαν ιδέα, βρεθήκαμε και με την Ιωάννα μιλήσαμε αλλά δεν ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα να κάνω τηλεοπτικά. Πραγματικά θέλω να περνάω καλά με την ομάδα που συνεργάζομαι".

Θέλοντας να ξεκαθαρίσει τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε την πρόταση, είπε: «Ένιωθα πως στη συγκεκριμένη ομάδα δεν θα ήμουν αυτό που θα ήθελα να είμαι, κι αυτό που μπορώ να βγάλω. Οπότε θα ήμουν ένα περιττό στοιχείο μέσα στην ομάδα. Επέλεξα να πω Όχι. Γενικά με τον ΣΚΑΪ υπήρξαν συζητήσεις για διάφορα προγράμματα, θα δούμε».





