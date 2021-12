Life

“Ήλιος”: δοκιμασίες και εκπλήξεις στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Ανατροπές και αναπάντεχα γεγονότα “ταράζουν” την καθημερινότητα των ηρώων της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1..

Διαρκείς ανακατατάξεις στην πλοκή, στις εξελίξεις, τις αποκαλύψεις και την καθημερινότητα των ηρώων της σειράς «Ήλιος» του ΑΝΤ1, φέρνουν τα νέα επεισόδια, που θα προβληθούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 17:30, μετά το "5Χ5" με τον Μάρκο Σεφερλή και ακριβώς πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 66

Ο Δημήτρης αποκαλύπτει στην Αθηνά ποιος πραγματικά είναι ο Στέφανος. Η Σοφία εξομολογείται στην Δάφνη ότι δέχεται παρενόχληση από τον Διοικητή και φοβάται την αντίδραση του Χρήστου αν το καταλάβει. Ο Δημήτρης ζητάει από τον Πέρη να του πει πού βρίσκεται ο Στέφανος. Αυτός αφήνει να εννοηθεί πως είναι ήδη νεκρός. Η Αλίκη και η Αλεξάνδρα δεν πείθονται και εξακολουθούν να φοβούνται πως κινδυνεύουν απ’ αυτόν. Μια μαρτυρία, ωστόσο, για πυροβολισμούς οδηγεί την αστυνομία στο σημείο που τον έψαχναν και βρίσκουν ίχνη αίματος. Τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, επιβεβαιώνουν πως το αίμα ανήκει στον Στέφανο. Η Ελπίδα εξηγεί στον Ιάσονα τους λόγους που τον έδωσε για υιοθεσία και του ζητάει να τη συγχωρήσει. Ο Χάρης αποφασίζει να κάνει τη θεραπεία και ζητάει από την Αθηνά να τον βοηθήσει…

ΤΡΙΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 67

Η Λήδα προσπαθεί να συμπαρασταθεί στον Χάρη, ενώ συγκρούεται με τον γιατρό και τη γιαγιά του παιδιού. Όλοι είναι αναστατωμένοι αφού δεν έχει βρεθεί ακόμη το πτώμα του Στέφανου. Ο Διοικητής απειλεί πια ανοιχτά τον Χρήστο και την Δάφνη, ενώ δεν διστάζει να ενοχλεί με θράσος την Σοφία. Ο Ιάσωνας δέχεται την απόφαση της Ελένης να χωρίσουν και προσπαθεί να πλησιάσει την Ελπίδα, ενώ η γυναίκα που τον παρακολουθεί εμφανίζεται ξανά μπροστά του... Ο Πέρης χρησιμοποιεί την επερχόμενη θεραπεία του Χάρη, για να καταφέρει να γλιτώσει από τις κατηγορίες…

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 68

Ο Δημήτρης και η Ελπίδα πιέζουν στην ανάκριση τη γυναίκα με την ουλή. Όταν τελικά η ταυτότητά της αποκαλύπτεται, ανατρέπονται όλα όσα πίστευαν γι’ αυτήν. Η Αλίκη, ενώ αγωνιά για το αν τελικά ο Στέφανος είναι ή όχι νεκρός, βρίσκεται μπλεγμένη σε μια νέα περιπέτεια. Μια επίσκεψή της στην εξοχή για ένα επαγγελματικό της θέμα, κρύβει απρόβλεπτους κινδύνους και συνέπειες. Ο Διοικητής επισκέπτεται ξανά την Σοφία και την τρομοκρατεί, αναγκάζοντάς την να μιλήσει στο Χρήστο. Ο μικρός Χάρης, μπροστά στην επιθυμία του να ζήσει, μπαίνει στο δίλημμα να κάνει κάτι που τον ζορίζει πολύ. Τα αισθήματα της Αθηνάς για το μωρό που πρόκειται να φέρει στον κόσμο, αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, ενώ η Εύα μαθαίνει πως ο Ιάσονας χώρισε με την Ελένη. Ο Διοικητής βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς υπάρχει κάποιος που απειλεί να ξεσκεπάσει τη σκοτεινή πλευρά του…

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 69

Η υπόθεση Ζερίδη κλείνει, καθώς έχει βρεθεί πια ο ένοχος… Η Αθηνά και η Λήδα δεν μπορούν να βρουν πουθενά τα χρήματα για τη θεραπεία του Χάρη. Κανείς δεν τους βοηθά και πιστεύουν πως πίσω από αυτό κρύβεται ο Ιωάννου. Ο μικρός Χάρης αναγκάζεται να πάρει μία πολύ δύσκολη απόφαση… Μετά τους εκβιασμούς του Διοικητή, ο Χρήστος θέλει να φυγαδεύσει τη Δάφνη και καταστρώνει ένα σχέδιο μαζί με τον Νικήτα. Η Αλίκη καταφέρνει και δίνει δείγμα από το νερό του ποταμού σε ένα εργαστήριο, ελπίζοντας ότι οι φόβοι της δεν θα επιβεβαιωθούν… Η Ελπίδα δέχεται ένα τηλεφώνημα από τα κεντρικά της αστυνομίας που την καλούν να γυρίσει πίσω στη βάση της από τη στιγμή που η υπόθεση Ζερίδη έχει κλείσει. Ο Διοικητής πηγαίνει στο μέρος που του υποδεικνύει ο εκβιαστής και παγώνει όταν έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 70

Ο Χρήστος και ο Δημήτρης, με τη βοήθεια του Νικήτα, καταστρώνουν σχέδιο διαφυγής της Δάφνης που έχει μπει στο στόχαστρο του Διοικητή. Η Αλίκη δέχεται την επίσκεψη της δικηγόρου του εργοστασίου, η οποία προσπαθεί να τη δωροδοκήσει για να πάψει να ασχολείται με την μόλυνση του νερού του ποταμού. Όταν η Αλίκη αρνείται, εκείνη αφήνει να εννοηθεί πως υπάρχουν και άλλοι τρόποι να την σταματήσουν. Η σχέση του Ιάσονα με τη μητέρα του δοκιμάζεται για μια ακόμα φορά, όταν η Ελπίδα τού ανακοινώνει πως η υπηρεσία την καλεί πίσω στην Αθήνα και είναι υποχρεωμένη να φύγει. Ο Στέφανος εξακολουθεί να είναι εξαφανισμένος. Η Αθηνά δηλώνει στον Πέρη πως δεν θα αφήσει την υπόθεσή του. Η Αλίκη προχωράει μόνη της σε καταγγελία κατά του εργοστασίου, αφού κάποιοι από τους κτηνοτρόφους του χωριού φοβούνται και κάποιοι έχουν εξαγοραστεί από την εταιρία…

#Hlios

