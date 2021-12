Πολιτική

Μητσοτάκης στη Σύνοδο για τη Δημοκρατία: Η διαφθορά τρέφει τον λαϊκισμό

Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Τζο Μπάιντεν, με τη συμμετοχή 111 ηγετών από όλον τον κόσμο.

Στη Σύνοδο για τη Δημοκρατία, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, συμμετείχε σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην εισαγωγική παρέμβασή του υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τη συνεχιζόμενη απειλή που προκαλεί όχι μόνο ο αυταρχισμός αλλά και ο λαϊκισμός, προκειμένου να ενισχύσουμε τη Δημοκρατία.

Η πρωτοβουλία έχει στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του αυταρχισμού και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Στη Σύνοδο, η οποία λόγω της πανδημίας διεξάγεται διαδικτυακά, συμμετείχαν 111 ηγέτες από όλον τον κόσμο. Δεν συμμετέχουν χώρες που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, έχουν αυταρχικά καθεστώτα και δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής παρέμβασής του στη Σύνοδο, ανέφερε πως η Διάσκεψη πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη στιγμή για τον κόσμο. Τόνισε πως «τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, η γενέτειρα της Δημοκρατίας, βίωσε από πρώτο χέρι τη διχαστική πολιτική συμπεριφορά, τις υποσχέσεις που διαψεύστηκαν και την κενή ρητορική τόσο του ακροαριστερού όσο και του ακροδεξιού λαϊκισμού -και απέρριψε και τους δύο» και προσέθεσε:

«Ύστερα από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης, οι Έλληνες αντιλήφθηκαν την ανάγκη για πραγματική αλλαγή, υποστηρίζοντας μία μεταρρυθμιστική ατζέντα που ήταν πατριωτική, παρά εθνικιστική. Η επιτυχία μας έγκειται στην ικανότητά μας να αφουγκραζόμαστε - να ακούμε τις δικαιολογημένες αιτιάσεις και ανησυχίες που τροφοδοτούσαν την οργή των πολιτών - και στη συνέχεια να αντιμετωπίζουμε αυτές τις ανησυχίες. Ήμασταν και παραμένουμε, λοιπόν, αποφασισμένοι να εστιάσουμε στα πραγματικά σημαντικά ζητήματα για τους πολίτες».

Χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως τέτοια είναι το «να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα μέσω καταπολέμησης της γραφειοκρατίας. Η μείωση των ανισοτήτων και η έμφαση στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία μέσω της ψηφιοποίησης του Κράτους και της σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα, και όχι σε σύγκρουση μαζί του» και συνέχισε:

«Εδώ και 2,5 χρόνια, έχουμε εργαστεί ακούραστα για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να διανείμουμε τα οφέλη που πηγάζουν από μία σταθερή Κυβέρνηση, η οποία έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον. Δεν επιτρέψαμε στην πανδημία να εμποδίσει τη μεταρρυθμιστική ατζέντα μας, το πολιτικό μας πρόγραμμα ήταν εμπροσθοβαρές, περιλαμβάνοντας 170 και πλέον μεταρρυθμίσεις».

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως «δύο ήταν οι κύριοι στόχοι βάσει των οποίων κινούμαστε: να εξαλείψουμε τη διαφθορά που τρέφει τον λαϊκισμό και προκαλεί αγανάκτηση και να θέσουμε εκ νέου τα οικονομικά θεμέλια μιας νέας, δυναμικής Ελλάδας, μιας “Ελλάδας 2.0” -προωθώντας επενδυτικές εισροές και συμπράξεις μεταξύ του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα χωρίς προηγούμενο, με σημαντική αύξηση της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια και υλοποιώντας μία επανάσταση στην ψηφιοποίηση και την πράσινη ενέργεια.

Επειδή, στην πεμπτουσία της, η Δημοκρατία που λειτουργεί για τον λαό είναι αυτή που έχει τις ρίζες της στην οικονομική βεβαιότητα και τη χρηματοπιστωτική ασφάλεια του προοδευτικού κέντρου, όχι στα άκρα της Αριστεράς και της Δεξιάς».

Εξήγησε στη συνέχεια πως «η δημιουργία του gov.gr, ενός ψηφιακού κόμβου όπου είναι συγκεντρωμένες οι υπηρεσίες, έχει αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία μας. Φέρνοντας τις άλλοτε πεπαλαιωμένες ψηφιακές υποδομές μας στον 21ο αιώνα, μειώσαμε τα κόστη, επιταχύναμε τις διοικητικές διαδικασίες, αυξήσαμε τη διαφάνεια και εξαλείψαμε τις εύκολες ευκαιρίες για διαφθορά. Όλα αυτά τόνωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ίδια τη δημοκρατία και παρείχαν οφέλη, συχνά με ένα μόνο κλικ».

«Εν τέλει, πιστεύω πως η Ελλάδα απέρριψε τον λαϊκισμό επειδή οι άνθρωποι αναγνώρισαν πως υπάρχει μια εναλλακτική που βασίζεται σε πραγματιστικές πολιτικές, οι οποίες δεν έφεραν μόνο την ανάκαμψη, αλλά και μακροπρόθεσμη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, που οι πολίτες μπορούν να δουν και να αισθανθούν. Φέτος, η ανάπτυξη στην Ελλάδα προβλέπεται να είναι γύρω στο 7%. Και είμαστε εξίσου αισιόδοξοι για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι δημοκρατία που εστιάζει στο να παράσχει απτά οφέλη μέσω της οικονομικής αποτελεσματικότητας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως «ως το πρώτο ευρωπαϊκό έθνος που βίωσε τον λαϊκισμό και το πρώτο που, στη συνέχεια, τον απέρριψε, πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση».

«Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε το μονοπάτι της ειρήνης, της προόδου και της ευημερίας, πρέπει να αναγνωρίζουμε τον κίνδυνο του εφησυχασμού και να συνεχίσουμε να αφουγκραζόμαστε τη φωνή του λαού. Άλλωστε, η ίδια η λέξη “δημοκρατία”, από τους ελληνικούς όρους “δήμος” και “κράτος”, σημαίνει “δύναμη ή εξουσία του λαού”. Αν το ξεχάσουμε αυτό, κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες», ανέφερε κλείνοντας την παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός.

