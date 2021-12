Οικονομία

Σταϊκούρας: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρωζώνης στην ανάπτυξη

Η ελληνική οικονομία έκανε την καλύτερη επίδοση στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για το ΑΕΠ.

Την καλύτερη επίδοση στην Ευρωζώνη σε επίπεδο 3μήνου, και τη δεύτερη καλύτερη σε επίπεδο 9μήνου, σε ετήσια βάση, εμφάνισε η ελληνική οικονομία, όπως σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, έπειτα και από τη δημοσίευση των προσωρινών στοιχείων της Eurostat για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου.

Μάλιστα, το ΑΕΠ της Ελλάδας διαμορφώθηκε στο διάστημα αυτό στα 46,4 δισ. ευρώ, που αποτελεί την υψηλότερη εγχώρια επίδοση, την τελευταία δεκαετία, πρόσθεσε ο υπουργός.

Αναλυτικά η δήλωση του Χρήστου Σταϊκούρα αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα, η Eurostat δημοσιοποίησε τα επικαιροποιημένα, προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με αυτά, η Ελλάδα παρουσίασε την καλύτερη επίδοση στην Ευρωζώνη σε επίπεδο τριμήνου, και τη δεύτερη καλύτερη σε επίπεδο 9μήνου, σε ετήσια βάση.

Συγκεκριμένα, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε, το 3ο τρίμηνο του 2021, κατά 13,4% σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα ο ρυθμός μεγέθυνσης για το 9μηνο να υπερβαίνει το 9,3%.

Την ίδια περίοδο, ο μέσος όρος της ευρωζώνης διαμορφώθηκε πολύ χαμηλότερα, στο 3,9% το 3ο τρίμηνο και στο 5,7% το 9μηνο του 2021.

Η Ελλάδα, συνεπώς, εμφανίζει πολύ καλύτερες επιδόσεις ανάκαμψης της οικονομίας της.

Μάλιστα, το ΑΕΠ της χώρας μας, το 3ο τρίμηνο, διαμορφώθηκε στα 46,4 δισ. ευρώ, που αποτελεί την υψηλότερη εγχώρια επίδοση, την τελευταία δεκαετία.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες Φθινοπωρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας αναπτύσσεται βιώσιμα, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ενισχύονται σημαντικά, η ανεργία συρρικνώνεται, η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών γίνεται με υπευθυνότητα.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει διψήφια αύξηση των επενδύσεων το 2021 και το 2022, τη δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη.

Παράλληλα, προβλέπεται να εμφανίσει το υψηλότερο ποσοστό αύξησης των εξαγωγών, το 2021, το 2022 και το 2023, πανευρωπαϊκά.

Συνεπώς, παρά την παρατεταμένη αβεβαιότητα και τις νέες προκλήσεις, η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και δυναμική.

Η Ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί πολιτικές ώστε η χώρα να εξέλθει από τις διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις, οικονομικά ακόμη πιο ανθεκτική, εθνικά ακόμη πιο ισχυρή, και κοινωνικά ακόμη πιο δίκαιη».

