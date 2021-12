Life

Τζον Γκούντμαν: έχασε 91 κιλά και είναι αγνώριστος! (εικόνες)

Αγνώριστος ο ηθοποιός Τζον Γκούντμαν, ο οποίος εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Freak Brothers» μείον 91 κιλά.

Ριζική αλλαγή στην εμφάνιση αλλά και τη ζωή του αποφάσισε να κάνει ο ηθοποιός Τζον Γκούντμαν, ο οποίος έχασε 91 κιλά.

Ο γνωστός ηθοποιός εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Freak Brothers» και πόζαρε στο φωτογραφικό φακό με το νέο ανανεωμένο λουκ του.

Ο 69χρονος σήμερα πρωταγωνιστής του Χόλυγουντ είχε αποκαλύψει ότι, προσπαθούσε να χάσει κιλά που τα έπαιρνε πάλι από το 2007. Όμως αργότερα βρήκε μία δίαιτα που του επέτρεπε να χάνει σταδιακά κιλά.

«Άρχισα να κινούμαι και να κάνω γυμναστική. Πλέον λόγω ηλικίας δεν με παίρνει να κάθομαι», δήλωσε ο ίδιος.

Αποκάλυψε δε ότι, έκοψε το αλκοόλ και προσέλαβε έναν personal trainer για να τον βοηθήσει.

Αυτό όμως, που είπε, πως τον βοήθησε περισσότερο ήταν η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής και τα 10.000 με 12.000 βήματα που κάνει ημερησίως.

