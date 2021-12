Αθλητικά

Europa Conference League - ΠΑΟΚ: Πρόκριση με νίκη επί της Λίνκολν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δικέφαλος του Βορρά εξασφάλισε τη 2η θέση, μετά την πρώτη του εντός έδρας νίκη στον όμιλό του.

Επιστροφή στις νίκες μετά από ένα μήνα αγωνιστικής οπισθοδρόμησης και κατήφειας για τον ΠΑΟΚ, που κέρδισε την Λίνκολν με 2-0 στην Τούμπα και μαζί την πρόκριση για τη συνέχεια της διοργάνωσης στα πλέι οφ της “Φάσης των 16” του Europa Conference League.

Από το ξεκίνημα του αγώνα, όπως ήταν αναμενόμενο, ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτοβουλία κινήσεων και προσπάθησε από νωρίς να ανοίξει το σκορ απέναντι σε μία ομάδα που είχε σαν στόχο να αμυνθεί μαζικά και να κρατήσει μακριά τις επιθέσεις των γηπεδούχων.

Στο 15' ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έστειλε από πλάγια θέση ένα δυνατό γωνιακό σουτ που αποκρούστηκε σε κόρνερ. Στο 17' ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Σέρβου Ζίβκοβιτς, μετά από καλοζυγισμένη σέντρα του Σίντκλεϊ από αριστερά.

Οι φιλοξενούμενοι αντεπιτέθηκαν και στο 20' καλοζυγισμένο φάουλ του Γουόκερ, έβγαλε σε κόρνερ με ωραία επέμβαση ο Πασχαλάκης.

Στο 28' ο ΠΑΟΚ πλησίασε σε ένα δεύτερο γκολ, το σουτ όμως του Τόμας Μουργκ εξουδετέρωσε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας της Λίνκολν. Το ίδιο συνέβη και στο 30' σε σουτ του Αουγκούστο. Το παιχνίδι με χαμηλή ποιότητα, αρκετή νευρικότητα και αρκετά λάθη είχε πάντα πρωταγωνιστή τον ΠΑΟΚ, που είχε ποσοστό κατοχής 64% στο πρώτο ημίχρονο.

Στην επανάληψη, αρκετά νωρίς, στο 55' ο ΠΑΟΚ απλοποίησε τα πράγματα, με ένα δεύτερο γκολ που σημείωσε με γυριστή κεφαλιά ο Στέφαν Σβαμπ μετά από ωραία ασίστ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Το 2-0 δημιούργησε επανάπαυση στον ΠΑΟΚ που συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως το άγχος και την πίεση που τον χαρακτήριζαν στο πρώτο ημίχρονο.

Στα μέσα της επανάληψης μάλιστα ο προπονητής του ΠΑΟΚ απέσυρε από το παιχνίδι τους Τέιλορ, Σφιντέρσκι και Αουγκούστο, για να πάρουν ανάσες οι δύο τελευταίοι εν όψει της συνέχειας και του δύσκολου προγράμματος που έχει η ομάδα του στο πρωτάθλημα.

Η συνέχεια δεν έκρυβε καμία έκπληξη, παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ διατηρώντας τον έλεγχο του παιχνιδιού και επαναπαυμένος στο καθαρό 2-0, έκανε παιχνίδι συντήρησης. Στο 88' ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, έχασε δυο διαδοχικές πολύ καλές ευκαιρίες για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Τέιλορ (61' Λύρατζης), Σίντκλει, Κρέσπο, Μιχάι, Σβαμπ (74' Τσιγγάρας), Κούρτιτς, Αουγκούστο (67' Μπίσεσβαρ), Σφιντέρσκι (67' Ακπομ), Μουργκ, Αντ. Ζίβκοβιτς.

Λίνκολν (Μάικ Μακέλβι): Κόλεϊνγκ, Τοσκάνο, Τσιπολίνα, Λόπες, Σέρτζεντ, Ανόν, Γιαχάγια, Ρονάν (72' Καραγέρο), Γουόκερ (85' Οκράν), Γκόμεζ, Μπρίτο (78' Αράιθα).

Ειδήσεις σήμερα:

Πήλιο: Απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα του για ένα... μπουκάλι λάδι

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για διπλό ισχυρό κύμα

“Άγριες Μέλισσες”: το Διαφάνι “φλέγεται” στα νέα επεισόδια (εικόνες)