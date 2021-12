Life

“Το Πρωινό” - Μέγκι Ντρίο: πέθανε η μητέρα της απο κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει το μοντέλο για τον χαμό της μητέρας της, που νοσηλευόταν διασωληνωμένη επί ημέρες. Γιατί η γυναίκα, δεν είχε κάνει το εμβόλιο.

Θρήνος στην οικογένεια της Μέγκι Ντρίο, από τον χαμό της μητέρας του μοντέλου, η οποία πέθανε από επιπλοκές του κορονοϊού, σε ηλικία 64 ετών.

Η Μέγκι Ντρίο μίλησε το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», θέλοντας να στείλει σε όλους μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού και της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας.

Όπως είπε το μοντέλο, η μητέρα της είχε ένα νόσημα, για την αντιμετώπιση του οποίου λάμβανε συγκεκριμένο φάρμακο. Λόγω του φαρμάκου αυτού, γιατροί τις «απαγόρευαν» να κάνει το εμβόλιο και για αυτό ήταν ανεμβολίαστη.

Η 64χρονη νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, διασωληνωμένη στην ΜΕΘ για 8 ημέρες και «έδινε μια μάχη», όπως είπε η κόρη της.

«Όσοι μπορούν να εμβολιαστούν και να τηρούνται τα μέτρα, στην Θεσσαλονίκη ο κόσμος ο περισσότερος δεν είναι εμβολιασμένος», είπε η Μέγκι Ντρίο.





Ειδήσεις σήμερα:

“Special Report”: τα χωριά των ανεμβολίαστων, ο Πεσκόφ και η Εύβοια

Κορυδαλλός: Έρευνα στα κελιά των φυλακών - Τι βρέθηκε

Δολοφονία στην Γλυφάδα - Μητέρα δράστη: το θύμα βοηθούσε τον γιό μου (βίντεο)