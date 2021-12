Κοινωνία

Ιωάννινα: Εξάρθρωση οικογενειακής σπείρας που “ρήμαζε” την Ήπειρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δράση της πολυμελούς σπείρας που επί μήνες έκλεβε σπίτια σε πολλές περιοχές της Ηπείρου.

Τέλος έλαβε η δράση εγκληματικής οργάνωσης που είχε συσταθεί με σκοπό τη διάπραξη κλοπών –διαρρήξεων σε περιοχές της Βορειοδυτικής Ελλάδας, ύστερα από μεθοδική και πολύμηνη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης με τη συμμετοχή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν χθες (10-12-2021) σε περιοχές των αντίστοιχων νομών εφτά συνολικά μέλη της οργάνωσης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη πέντε μέλη.

Άπαντες πρόκειται για Έλληνες, 10 άνδρες και 2 γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένων κλοπών, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και παραβάσεις περί όπλων, ναρκωτικών και ραδιοσυχνοτήτων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση τουλάχιστον από τον Μάιο του 2020, έχοντας ως σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος .

Στο στενό πυρήνα της οργάνωσης ανήκαν πέντε από τους συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους κυριαρχούσαν οικογενειακοί δεσμοί, ενώ την ηγετική ομάδα αποτελούσαν τρεις από αυτούς, εκ των οποίων ο ένας είχε τον αρχηγικό ρόλο και συντόνιζε τη δράση της οργάνωσης. Ακόμη, τρία μέλη, από τα οποία οι δύο γυναίκες, είχαν υποστηρικτικό ρόλο, παρέχοντας οχήματα για τις ανάγκες της οργάνωσης.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν μεθοδικά και οργανωμένα, ως ακολούθως:

ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους, αναζητούσαν πληροφορίες σχετικά με μελλοντικούς τους «στόχους», οι οποίοι ήταν κυρίως οικίες

η δράση τους δεν περιορίζονταν σε συγκεκριμένο τόπο, αλλά εκτείνονταν σε περιοχές των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας, της Άρτας και της Λευκάδας

έχοντας εντοπίσει το στόχο τους, πραγματοποιούσαν κατόπτευση και εισέρχονταν, είτε με διάρρηξη είτε από ανασφάλιστο σημείο, αφού προηγουμένως είχαν βεβαιωθεί για την απουσία ενοίκων, χτυπώντας επίμονα τα κουδούνια, από όπου στη συνέχεια αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή

τουλάχιστον ένα μέλος παρέμενε εξωτερικά του σημείου της κλοπής, επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο, έχοντας το ρόλο του «τσιλιαδόρου»

για την αποφυγή εντοπισμού τους σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου λάμβαναν αυξημένα μέτρα , όπως π.χ. χρήση διαφορετικών μέσων μεταφοράς και πώλησή τους μετά από αξιόποινες πράξεις, απόκρυψη κλοπιμαίων σε «καβάντζες», χρήση εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης για τη μεταξύ τους επικοινωνία, χρήση ασύρματου πομποδέκτη συντονισμένου σε συχνότητες της Ελληνικής Αστυνομίας και διαμονή σε τουριστικά καταλύματα μετά από κλοπές με μεγάλη λεία.

Από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης ενέχονται σε τουλάχιστον 35 κλοπές - διαρρήξεις, ενώ η συνολική λεία από την εγκληματική τους δραστηριότητα εκτιμάται ότι ξεπερνά τις -400.000- ευρώ.

Ειδικότερα, από τις παραπάνω περιπτώσεις, τρεις αφορούν κλοπές χρηματοκιβωτίων, που περιείχαν συνολικά 49.000 ευρώ, καθώς και μία κλοπή από οικία, όπου η αξία των κλοπιμαίων ξεπερνά τις 160.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

χρηματικό ποσό 8.450 ευρώ,

3 οχήματα,

20 συσκευές κινητών τηλεφώνων

διάφορα κοσμήματα και τιμαλφή

φορητός πομποδέκτης,

βαριοπούλα,

ξιφολόγχη, 2 φυσίγγια και 3 κάλυκες πολεμικού τυφεκίου,

σιδερογροθιά,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων, ενώ η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων για την εξακρίβωση της συμμετοχής της οργάνωσης και σε άλλες περιπτώσεις καθώς και της εμπλοκής και άλλων ατόμων είναι σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Θέλαμε δημοκρατικό διάλογο με τον γυμνασιάρχη

ΥΠΕΘΑ –Φρεγάτες: Διευκρινίσεις για την αγορά των γαλλικών Belharra

Λάρισα: Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο