Ρωσία: Έφηβος πυροδότησε βόμβα σε ορθόδοξο σχολείο

Δεκαοκτάχρονος απόφοιτος ορθόδοξου σχολείου στην πόλη Σερπούχοβ της Ρωσίας πυροδότησε τη βόμβα που έφερε μέσα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος και τουλάχιστον ακόμη ένας 15χρονος, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της περιφέρειας της Μόσχας.

Οι επιθέσεις με βόμβες και τα περιστατικά ένοπλων επιθέσεων στα σχολεία ήταν σπάνια στη Ρωσία, όμως τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί, ωθώντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αυστηροποιήσει τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή.

«Σήμερα στις 08:24 τοπική ώρα (07:24 ώρα Ελλάδας), ένας 18χρονος απόφοιτος του εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος εισήλθε στον χώρο του ορθόδοξου σχολείου που βρίσκεται δίπλα στο μοναστήρι Βλαντίτσνι Βεντένσκι στην πόλη Σερπούχοφ και πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε», εξήγησε το υπουργείο Εσωτερικών της περιφέρειας της Μόσχας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τραυματίστηκαν ο δράστης κι ένας 15χρονος. Η αστυνομία απομάκρυνε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές από το σχολείο, σημείωσε το υπουργείο, ενώ πρόσθεσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων «διευκρινίζεται».

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων Ria Novosti, Tass και Interfax μετέδωσαν ότι έως και επτά άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές τις οποίες δεν κατονομάζουν. Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Αντρέι Βορομπίοφ, «γιατροί έχουν αναλάβει τα παιδιά που έχουν τραυματιστεί και δεν απειλείται η ζωή τους».

«Παγκοσμιοποίηση»

Λόγω της αύξησης των επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, κυρίως των ένοπλων επιθέσεων στα σχολεία, ο Πούτιν ζήτησε να αυστηροποιηθεί η νομοθεσία για την οπλοκατοχή. Μετά τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, αυξήθηκε στα 21 έτη από 18 που ήταν η νόμιμη ηλικία για την απόκτηση κυνηγετικού όπλου, όπως ίσχυε και για τα κλασικά όπλα, ενώ πλέον απαιτείται και ιατρική γνωμάτευση.

Το 2021 ήταν μια ιδιαίτερα φονική χρονιά. Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στη Μόσχα όταν ένας άνδρας σκότωσε δύο ανθρώπους κα τραυμάτισε ακόμη τέσσερις σε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών στη ρωσική πρωτεύουσα.

Όμως τα περισσότερα περιστατικά σημειώνονται σε σχολικά ιδρύματα. Στις 20 Σεπτεμβρίου ένας φοιτητής σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 28 άλλους όταν άνοιξε πυρ σε πανεπιστήμιο της Περμ, μια πόλη στην κεντρική Ρωσία, προτού τραυματιστεί από τα πυρά των αστυνομικών και συλληφθεί. Αυτός διέθετε άδεια οπλοφορίας, ενώ, σύμφωνα με τα γραπτά του, μόνο του κίνητρο ήταν να σκοτώσει.

Νωρίτερα, στις 11 Μαΐου 2021, ένας 19χρονος άνδρας είχε ανοίξει πυρ στο παλιό του σχολείο στο Καζάν, μια ρωσική δημοκρατία στο Ταταρστάν επίσης στην κεντρική Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτώσει εννέα ανθρώπους. Ο δράστης, που συνελήφθη, διέθετε άδεια για ημιαυτόματο όπλο.

Το πιο αιματηρό περιστατικό στην πρόσφατη ιστορία της Ρωσίας σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2018, όταν ένας μαθητής λυκείου σκότωσε 19 ανθρώπους προτού αυτοκτονήσει σε σχολείο του Κερτς, μια πόλη στην ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014 η Ρωσία.

Τότε ο Πούτιν είχε κατηγορήσει «την παγκοσμιοποίηση», εκτιμώντας ότι το φαινόμενο των μαζικών πυροβολισμών στα σχολεία προέρχεται από τις ΗΠΑ.

