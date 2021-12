Life

Η Ελένη Βαρβιτσιώτη στον ΑΝΤ1

Στο δυναμικό του Ant1news εντάσσεται από την Δευτέρα η δημοσιογράφος, που ήταν επί σειρά ετών ανταποκρίτρια στις Βρυξέλλες.

Η Ελένη Βαρβιτσιώτη, ανταποκρίτρια των «Financial Times» για Ελλάδα και Κύπρο, ξεκινά από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου την αποκλειστική συνεργασία της με το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Έχοντας καλύψει για πολλά χρόνια τη διεθνή οικονομία, την ελληνική οικονομική κρίση και τις διαπραγματεύσεις των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, η Ελένη Βαρβιτσιώτη εντάσσεται στην ομάδα αναλυτών του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, με κύριο πεδίο τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στη χώρα μας.

Η Ελένη Βαρβιτσιώτη είναι, μεταξύ άλλων, συγγραφέας του best seller «Η τελευταία μπλόφα», ενώ έχει στο ενεργητικό της σειρά αποκλειστικών ρεπορτάζ και συνεντεύξεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

