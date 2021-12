Κοινωνία

Γκύζη: Έκαναν “γυαλιά – καρφιά” δημοτικό σχολείο (εικόνες)

Οι δράστες αναποδογύρισαν θρανία και καρέκλες ενώ έφτασαν και στο σημείο να ουρήσουν μέσα στις αίθουσες.

Εκτεταμένες ζημιές στο 102ο δημοτικό σχολείο Αθηνών, στο Γκύζη, προκάλεσαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τρίτης.

Οι άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε πέντε αίθουσες, καθώς χάλασαν τελείως τον σχολικό εξοπλισμό μέχρι και τις κάσες στις πόρτες.

Στο στόχαστρο των αγνώστων βρέθηκαν επίσης υπολογιστές και εκτυπωτές, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στο σχολείο έσπευσε η Αστυνομία και ήδη έχει ενημερωθεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μάλιστα, τα μαθήματα θα διακοπούν μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές.

