Σταϊκούρας: Νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Αυξημένος ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο. Οξύτερο το κύμα της ακρίβειας από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, παραδέχθηκε ο Υπ. Οικονομικών.

Τη λήψη ενός πρόσθετου πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση του κύματος της ακρίβειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «σχεδιάζουμε ένα πλέγμα παρεμβάσεων για συνολική και συνοπτική βοήθεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ότι το κύμα της ακρίβειας είναι οξύτερο και διαρκεί περισσότερο από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Ειδικά για τον πληθωρισμό στη χώρα, είπε πως «επιβεβαιώνω ότι τον Δεκέμβριο θα είναι ακόμη υψηλότερος από τον Νοέμβριο. Πολύ πιθανόν να είναι μπροστά το “5” (σ.σ. στο ποσοστό)». Ωστόσο, επανέλαβε ότι το φαινόμενο θα είναι παροδικό και οι ανατιμήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται έως το β΄ τρίμηνο του 2022 και στην ενέργεια κυρίως το β' τρίμηνο.

Για την έως τώρα στήριξη από το Κράτος, ο Υπουργός έφερε ως παράδειγμα και έναν εκκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ, όπου η αύξηση είναι 195,43 ευρώ και οι συνολικές μειώσεις από το κράτος και την επιχείρηση της τάξης των 117,41 ευρώ. Πρόσθεσε δε, ότι «δεν καλύπτεται όλο το πρόβλημα και προσπαθούμε με επισπεύδοντα το Υπουργείο Ενέργειας για επόμενες κινήσεις και τον Δεκέμβριο και το 2022».

Ο κ. Σταϊκούρας, ερωτηθείς σχετικά, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για κατάργηση από το 2023 της εισφοράς αλληλεγγύης και στον δημόσιο τομέα. Είπε ότι «ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο στο μέλλον και με βάση τις αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας από το 2023, θα αξιοποιήσουμε αυτόν τον χώρο κυρίως για περαιτέρω μειώσεις φόρων και εισφορών και τη στήριξη κρίσιμων τομέων, όπως η Υγεία».

Όσον αφορά στην αύξηση του κόστους δανεισμού που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, ο Υπουργός δήλωσε πως «απαιτείται ψυχραιμία, σύνεση και διορατικότητα. Ουσιαστικά η Ελλάδα θα βρίσκεται με κάθε τρόπο σε ευνοϊκό καθεστώς από την ΕΚΤ και στόχος είναι η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το αργότερο από το 2023».

Τέλος, είπε ότι έως τα Χριστούγεννα θα γίνει η εκταμίευση του επιδόματος στους υγειονομικούς και στους συνταξιούχους.

