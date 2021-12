Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ - Πληθωρισμός: Ενέργεια και τρόφιμα “πήραν φωτιά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Εκτοξεύτηκε" ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο. Ανακοινώσεις ΕΛΣΤΑΤ στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 ετών.

Μεγάλη άνοδο κατά 4,8% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο φέτος, από αύξηση 3,4% τον Οκτώβριο και έναντι μείωσης 2,1% τον Νοέμβριο 2020.

Μέσα σε ένα έτος, οι τιμές στα ενεργειακά προϊόντα πήραν «φωτιά», καθώς καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Φυσικό αέριο (180,9%), Πετρέλαιο θέρμανσης (45,2%), Ηλεκτρισμό (37,8%) και Καύσιμα (24,9%). Παράλληλα, υπήρξαν ανατιμήσεις σε πολλά αγαθά που απαρτίζουν το λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς», όπως, μεταξύ άλλων, σε: Αρνί- κατσίκι (21,3%), Ελαιόλαδο (18,5%), 'Αλλα βρώσιμα έλαια (16,7%), Πατάτες (11,9%), Νωπά ψάρια (9,8%), Ψωμί (4,3%), Καφές (3,9%) και Τυριά (3,5%).

Ενώ, μεταξύ Νοεμβρίου και Οκτωβρίου εφέτος οι κυριότερες αυξήσεις τιμών αφορούσαν σε: Φυσικό αέριο (31,7%), Ηλεκτρισμό (15,9%), Φρούτα νωπά (3,5%), Πατάτες (3,2%), Αρνί και κατσίκι (2,9%), Χοιρινό (2,1%), 'Αλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (2,1%), Τυριά (2,1%), Λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα (1,7%), Καύσιμα και λιπαντικά (1,6%), Αυτοκίνητα καινούργια (1,3%), Πουλερικά (1,2%), Ψάρια νωπά (1,1%) και Μοσχάρι (0,7%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Νοέμβριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

3,5% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά, μοσχάρι, πουλερικά, αρνί και κατσίκι, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, νωπά ψάρια, τυριά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, πατάτες, σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας, καφέ.

3,9% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

17,7% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

2,3% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

9,3% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα και λιπαντικά, καινούργια αυτοκίνητα, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

0,9% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1,3% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

0,1% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα κρασιά.

0,1% στην ομάδα «Υγεία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.

2,7% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: τηλεφωνικές υπηρεσίες, τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.

0,3% στην ομάδα «Αναψυχή- πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής.

0,7% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,5% τον Νοέμβριο 2021 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2021, έναντι μείωσης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 4% τον Νοέμβριο εφέτος, από αύξηση 2,8% τον Οκτώβριο και έναντι μείωσης 2,1% τον Νοέμβριο 2020. Μεταξύ Νοεμβρίου και Οκτωβρίου, ο εναρμονισμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

ΣΥΡΙΖΑ: νέο κύμα φτωχοποίησης αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα

Σε δήλωσή της η τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Έφη Αχτσιόγλου, αναφέρει ότι «η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΛΣΤΑΤ, καταρρίπτει - και για τον πλέον εύπιστο - το αφήγημα της κυβέρνησης περί ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών. Η όλη πορεία διαρκούς επιδείνωσης του πληθωρισμού προοιωνίζει συνθήκες υλικής στέρησης για μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας. Κρούουμε για άλλη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου: Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, εργαζόμενοι, νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις απειλούνται με ένα νέο κύμα φτωχοποίησης.»

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθη ο σύζυγος της 29χρονης

Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες (χάρτες)

“Το Πρωινό” - Μέγκι Ντρίο: πέθανε η μητέρα της απο κορονοϊό (βίντεο)