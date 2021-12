Life

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Τετάρτης (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικές σκηνές από τις εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το καθηλωτικό επεισόδιο της Τετάρτης στις «Άγριες Μέλισσες», προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Στο απόσπασμα, η Ζωή συζητά με τον Λευτέρη, ζητώντας του να φύγει μακριά από το Διαφάνι και τον πατέρα του, για να προστατεύσει την ζωή του, με τον γιό να καλεί την μητέρα του να τον ακολουθήσει.

Λίγο αργότερα, η Αμαλία προτείνει στον ανιψιό της να μιλήσει με έναν πνευματικό, για να τον βοηθήσει, με τον Λευτέρη να αντιδρά δηκτικά μεν, αλλά εν τέλει συμφωνόντας, προς έκπληξη της θείας του.

Παρακολουθήστε το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο στις «Άγριες Μέλισσες», που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Η υπόθεση του επεισοδίου της Τετάρτης

Η Πηνελόπη, με αφορμή την επίσκεψη ενός δικηγόρου, βρίσκει την ευκαιρία να ανοίξει ξανά την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξη. Θα καταφέρουν τα αδέρφια της να την αποτρέψουν;

Στο Διαφάνι, όλοι ετοιμάζονται για τη διαμαρτυρία συμπαράστασης στον Λάμπρου, όταν καταφθάνει ο Ντούνιας και οι άντρες του και η κατάσταση κινδυνεύει να εκτροχιαστεί. Ο Θανάσης βρίσκεται μπροστά σ’ ένα σκοτεινό δίλημμα.

Ο Λευτέρης καταφέρνει να εξαφανιστεί, χωρίς να τον πάρει κανείς είδηση. Θα το ανακαλύψει ο Ακύλας και αν ναι πώς θα αντιδράσει;

Στο Δικαστήριο, επικρατεί αναβρασμός με τα επεισόδια που εκτυλίσσονται στο Διαφάνι, αλλά μια αναπάντεχη ομολογία θα προκαλέσει ένα ντόμινο ανεξέλεγκτων εξελίξεων.

