Γιώργος Τράγκας: Βουβός πόνος στην κηδεία του (εικόνες)

Με οδύνη το "τελευταίο αντίο" στον Γιώργο Τράγκα. Απαρηγόρητη η σύζυγός του. Η επιθυμία της οικογένειάς του.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτισαν το μεσημέρι της Πέμπτης τον δημοσιογράφο και επικεφαλής του Κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι (ΚΕΛΑΝ), Γιώργο Τράγκα.

H εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στην Παναγία Ελευθερώτρια Κηφισιάς και ακολούθησε η ταφή του στο Δημοτικό κοιμητήριο Κηφισιάς.

Απαρηγόρητη η σύζυγός του Μαρία, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Παρόντες στο τελευταίο αντίο, επίσης, ο Ευάγγελος Αντώναρος, ο Γιάννης Δημαράς, ο Αργύρης Ντινόπουλος, ο Νίκος Νικολόπουλος, ο Κώστας Χαρδαβέλλας και πολλοί άλλοι.

Εκεί και ο Γρηγόρης Πετράκος, τον οποίο εντόπισε ο φακός χωρίς τη μάσκα, όχι μόνο κατά την προσέλευσή του στην εκκλησία, όπου δεν υπήρχε συνωστισμός, αλλά και αργότερα όταν το πλήθος ήταν πυκνό και άπαντες φορούσαν τη μάσκα τους.

Επιθυμία της οικογένειας του Γιώργου Τράγκα ήταν, αντί στεφάνων, χρήματα να κατατεθούν στην «Κιβωτό του Κόσμου» (σ.σ.: εκπρόσωπος της Κιβωτού βρέθηκε έξω από την Εκκλησία) ή στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ (Καταφύγιο Ζώων Σχιστού).

Ο Γιώργος Τράγκας νοσηλευόταν ανεμβολίαστος με κορονοϊό και πέθανε τα ξημερώματα της Τρίτης σε ηλικία 72 ετών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Την 1η Δεκεμβρίου, είχε γνωστοποιήσει με ανάρτησή του διαδίκτυο ότι νοσεί από κορονοϊό και, λίγες ημέρες αργότερα, στις 4 Δεκεμβρίου, εισήχθη στο νοσοκομείο «Σωτηρία» όπου και διασωληνώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου.

