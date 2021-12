Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος: η πρώην σύντροφος κάνει αποκαλύψεις στον ΑΝΤ1

Σοκάρουν όσα αποκαλύπτει η πρώην σύντροφος του παρουσιαστή στον ΑΝΤ1. Οι "Ράδιο Αρβύλα" καταθέτουν αγωγή κατά του Στάθη Παναγιωτόπουλου.

Σοκάρουν όσα αποκαλύπτει η πρώην σύντροφος του Στάθη Παναγιωτόπουλου στον ΑΝΤ1 και την Λίλιαν Τσουρλή, που τον καταγγέλλει για τη διαρροή προσωπικού υλικού σε πορνογραφικά sites.

Όπως λέει η 30χρονη, ο 58χρονος παρουσιαστής είχε δικό του κανάλι όπου στο διαδίκτυο όπου επί τουλάχιστον 8 χρόνια ανέβαζε βίντεο στα οποία πρωταγωνιστούσανε εν αγνοία τους νεαρές κοπέλες.

Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1, ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης Κιούσης έχουν ήδη κινηθεί νομικά με αγωγή με την οποία ζητούν την αποκατάσταση της ζημιάς και της ηθικής βλάβης που έχουν υποστεί τόσο οι ίδιοι προσωπικά όσο και η εκπομπή Ράδιο Αρβύλα, και ο Αντώνης Κανάκης σαν δημιουργός της.

