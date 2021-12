Κόσμος

ΕΕ - Πιστοποιητικά εμβολιασμού: Προς τρίμηνη παράταση της ισχύος τους

Σθεναρή καταδίκη της εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού από τους “27”. Μήνυμα στη Ρωσία για την κρίση με την Ουκρανία.

Η πίεση που δέχονται τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη συνδέεται εν μέρει με τον μεγάλο αριθμό ανεμβολίαστων ασθενών, τόνισε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε μετά την Σύνοδο Κορυφής.

Σημείωσε ακόμη πως ενημέρωσε τους ηγέτες ότι «τα συμβόλαια (για την προμήθεια εμβολίων) προβλέπουν ότι οι εταιρείες θα αναπτύξουν προσαρμοσμένα εμβόλια εάν τους ζητηθεί, εντός 100 ημερών». «Καθώς εξακολουθούμε να παλεύουμε ακόμη με την μετάλλαξη Δέλτα, μας απειλεί η Όμικρον», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διαπιστώνοντας ότι η νέα παραλλαγή του ιού, που έχει μεταλλάξεις οι οποίες ανησυχούν τους επιστήμονες, εξαπλώνεται με επικίνδυνα ταχύ ρυθμό.

Όπως επεσήμανε ακόμη, η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση. «Θα εγγυηθούμε πως θα υπάρξει κοινή προσέγγιση ως προς τις αναμνηστικές δόσεις και τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού» εξήγησε. «Οι ενισχυτικές δόσεις συνιστάται (να χορηγούνται) το αργότερο έξι μήνες από τον πλήρη εμβολιασμό και το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα παραμένει σε ισχύ πέρα από τότε για περίοδο χάριτος τριών μηνών», εξήγησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ερωτηθείς για τη συζήτηση σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα που λαμβάνονται από κράτη-μέλη για να αποτραπεί η εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, επισήμανε ότι η παραλλαγή αυτή του νέου κορονοϊού εγείρει νέα πρόκληση για τους πάντες.

Προσέθεσε ότι λόγω της νέας μετάλλαξης και της σημασίας να υπάρξει ενθάρρυνση για την τρίτη δόση «πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το πιστοποιητικό (...) και τη σημασία της συνεργασίας όσο το δυνατόν περισσότερο». «Είναι ευθύνη των κρατών-μελών η λήψη επιπρόσθετων μέτρων, πέραν του πιστοποιητικού (...), όμως υπάρχει κοινή βούληση να συντονιζόμαστε, να συνεργαζόμαστε», συμπλήρωσε ο Σαρλ Μισέλ, θυμίζοντας ότι οι αποφάσεις και τα μέτρα πρέπει να στηρίζονται σε επιστημονικά στοιχεία.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεσήμανε πως το κυριότερο που είναι γνωστό ως αυτό το στάδιο είναι η υψηλότερη μεταδοτικότητα της Όμικρον. «Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να κερδίσουμε χρόνο, να μειώσουμε όσο περισσότερο γίνεται την εξάπλωση της Όμικρον. Τα μέσα είναι ο τριπλός εμβολιασμός, βέβαια οι μάσκες, οι αποστάσεις, η μείωση των επαφών», επισήμανε και διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια εμβολίων και βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία για την ενδεχόμενη προσαρμογή τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά οι πολίτες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους κατά της COVID-19 να λαμβάνουν αναμνηστικές δόσεις όχι αργότερα από έξι μήνες μετά τις δεύτερες, πάντως προτίθεται να δώσει τρίμηνη περίοδο χάριτος κατά τη διάρκεια της οποίας τo υγειονομικό πάσο θα θεωρείται έγκυρο, δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Γερμανίδα διευκρίνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής πως ενημέρωσε τους ηγέτες ότι η Κομισιόν θα τους υποβάλει σχέδιο πράξης κατ’ εξουσιοδότηση για το λεγόμενο υγειονομικό πάσο. «Θα εγγυηθούμε πως θα υπάρξει κοινή προσέγγιση ως προς τις αναμνηστικές δόσεις και τη χρονική διάρκεια της εγκυρότητας του πιστοποιητικού. Οι αναμνηστικές δόσεις συστήνεται (να χορηγούνται) το αργότερο έξι μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό, ενώ το πιστοποιητικό θα παραμένει έγκυρο για περίοδο χάριτος τριών μηνών πέραν αυτού» του χρονικού διαστήματος, συνόψισε η κυρία φον ντερ Λάιεν.

Γαλλία και Γερμανία επιδιώκουν συμβιβασμό για φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής ότι η Κυβέρνησή του και αυτή της Γερμανίας θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους τις επόμενες ημέρες προκειμένου να εξευρεθεί συμβιβασμός για το εάν η ΕΕ θα χαρακτηρίζει “πράσινες επενδύσεις” έργα για την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων που βασίζονται στην πυρηνική ενέργεια και στο φυσικό αέριο.

Το Παρίσι θέλει να προσελκύσει “πράσινη” χρηματοδότηση για την ανέγερση νέων πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών στη Γαλλία. Από την άλλη, η Γερμανία έχει μπει στον δρόμο για να κλείσει τα εργοστάσιά της που βασίζονται στην πυρηνική ενέργεια και προτιμά να στραφεί στο φυσικό αέριο, ορυκτό καύσιμο.

Ο κ. Μακρόν υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, ότι η απόφαση για το ζήτημα, τη λεγόμενη “πράσινη ταξινομία”, θα δημοσιοποιηθεί σύντομα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει σθεναρά την εργαλειοποίηση μεταναστών και προσφύγων από το καθεστώς της Λευκορωσίας και την ανθρωπιστική κρίση που έχει δημιουργήσει, αναφέρουν τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.

H EE θα συνεχίσει να καταπολεμά την υβριδική επίθεση που ξεκίνησε από τη Λευκορωσία με αποφασιστική απάντηση, αντιμετωπίζοντας όλες τις διαστάσεις της κρίσης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ειδικά:

τη σημασία της αποτελεσματικής φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του νομικού πλαισίου της ΕΕ. Υπό αυτό το πρίσμα καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει την πρόταση της Κομισιόν για προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης.

την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης.

την άμεση εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, σε συνέχεια της υιοθέτησης του πέμπτου πακέτου καταχωρήσεων και την ετοιμότητα να υιοθετήσει επιπλέον μέτρα εάν είναι απαραίτητο.

τη διαβεβαίωση ανεμπόδιστης πρόσβασης διεθνών οργανισμών στη Λευκορωσία και την ενίσχυση της ανθρωπιστικής στήριξης.

τη στήριξη της επιστροφής των μεταναστών από τη Λευκορωσία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και ζητά να μπει τέλος στην καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης. Επαναλαμβάνει το δημοκρατικό δικαίωμα του λαού της Λευκορωσίας να εκλέξει τον Πρόεδρό του με νέες, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Επιπλέον, οι “27” καλούν το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας, για την υποστήριξη των κρατών-μελών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των συνοριοφυλάκων και της εναέριας επιτήρησης.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούν την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο μαζί με τα κράτη-μέλη, να διασφαλίσουν ότι τα πρόσφατα σχέδια δράσης για τις χώρες προέλευσης και διέλευσης γίνονται λειτουργικά και υλοποιούνται χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους. Υπό αυτό το πρίσμα καλούν την Επιτροπή «να διασφαλίσει ότι προσδιορίζεται και κινητοποιείται επαρκής χρηματοδότηση, χωρίς καθυστέρηση για ενέργειες που σχετίζονται με τη μετανάστευση σε όλες τις διαδρομές, σύμφωνα με τις αυξημένες φιλοδοξίες της ΕΕ».

Για την κρίση στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας

Οποιαδήποτε επιπλέον στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον της Ουκρανίας θα έχει τεράστιες συνέπειες και σοβαρό κόστος ως απάντηση συμπεριλαμβανομένων περιοριστικών μέτρων σε συντονισμό με τους εταίρους, τονίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για την Ουκρανία.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη η Ρωσία να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση των εντάσεων που έχουν προκληθεί από την στρατιωτική ανάπτυξη στα σύνορά της με την Ουκρανία και την επιθετική ρητορική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Οι “27” ενθαρρύνουν τις διπλωματικές προσπάθειες και τη στήριξη του σχήματος της Νορμανδίας στην επίτευξη της πλήρους εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ.

