Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η πανσέληνος, οι “επιστροφές” και τα χρέη (βίντεο)

Τι είπε η αστρολόγος για τον κορονοϊό και τον Φεβρουάριο και τι προέβλεψε για τις μοναρχίες, πριν από τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

«Έχουμε μια πανσέληνο, που συνήθως στην διάρκεια της πανσελήνου λέω προσέχετε το ένα ή το άλλο, διότι ο Ήλιος και η Σελήνη έρχονται σε αντιπαράθεση. Όμως αυτό δεν ισχύει τώρα, καθώς παρά το γεγονός ότι είναι πανσέληνος στον άξονα Τοξότη – Διδύμων, κάνει μια πολύ ωραία όψη με τον Δια και την Σελήνη και τον Ήλιο, που σημαίνει ότι μπορούμε να γεφυρώσουμε χάσματα σε ανθρώπους και καταστάσεις», είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως προσέθεσε η αστρολόγος, «η Αφροδίτη γίνεται ανάδρομη μέχρι τις 29 Ιανουαρίου, που σημαίνει πως επιστρέφουμε σε ανθρώπους, σε παλιές καταστάσεις ή αναζητούμε να πάρουμε και κάποια χρήματα που μας οφείλουν».

«Ο Κρόνος με τον Ουρανό έχουν φέρει τις εντάσεις και όσα γίνονται με τον κορονοϊό. Από τον καινούριο χρόνο θα αρχίσουν να αποκολλώνται και ενώνονται πάλι μέσα στον Οκτώβριο του 2022, άρα σιγά - σιγά ο κορονοϊός, που τώρα είναι σε έξαρση, θα φύγει», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Ακόμη, η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», προέβλεψε πως «από τον Ιανουάριο και μετά, τρίζουν οι μοναρχίες. Εγώ το λέω και πέστε να με φάτε, αλλά από τον Ιανουάριο, τρίζουν οι μοναρχίες».

«Αυτό το Σαββατοκύριακο πρέπει να χαρούμε, να διασκεδάσουμε όσο μας αφήνει ο κορονοϊός και να σκεφθούμε αν έχουμε πληγώσει κάποιον και πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη ή να σκεφθούμε παλιά χρέη που μας έχουν για να τα αναζητήσουμε να μας τα πληρώσουν», τόνισε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





