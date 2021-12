Κοινωνία

“Έσπρωχναν” λαθραία τσιγάρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Έτερο αρχηγικό μέλος της οργάνωσης τυγχάνει έγκλειστος Καταστήματος Κράτησης

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αττική, Θεσσαλονίκη καθώς και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, κατά την οποία συνελήφθησαν εννέα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και το έτερο ηγετικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο είναι κρατούμενος Καταστήματος Κράτησης, απ’ όπου παρείχε τηλεφωνικά κατευθυντήριες οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη.

Προηγήθηκε πολύμηνη και επισταμένη έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας διακριτούς ρόλους και με σκοπό την αποφυγή καταβολής φόρων και δασμών, λειτουργούσαν με τον ακόλουθο τρόπο δράσης ( modus operandi ):

αρχικά προμηθεύονταν μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων από την περιοχή της Θεσσαλονίκης,

στη συνέχεια τοποθετούσαν τα λαθραία καπνικά προϊόντα σε αποθηκευτικούς χώρους της περιοχής και

ακολούθως, τα μεταφόρτωναν σε φορτηγά με πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας και διακινούνταν με χρήση προπομπών είτε στην Αττική, είτε εκτός της ελληνικής επικράτειας σε δίκτυο πελατών της οργάνωσης.

Σε αστυνομικές έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε δύο αποθηκευτικούς χώρους και έξι οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

215.455 πακέτα τσιγάρα και 12 συσκευασίες καπνού,

3 αυτοκίνητα και

6 φορτηγά, από τα οποία για 5 διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για οχήματα κλώνους, καθώς οι αριθμοί πλαισίου δεν αντιστοιχούσαν σε εκείνους των αδειών κυκλοφορίας.

Επιπλέον, προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση είχε διακινήσει ακόμα 220.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να εκτιμώνται συνολικά σε 1.700.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

