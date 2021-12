Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεμιστοκλέους - Εμβολιασμός: 40000 παιδιά έχουν κλείσει ραντεβού

Αναλυτικά η πορεία των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού στην χώρα. Κάλεσμα Θεμιστοκλέους σε παιδιάτρους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.



Ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, παρείχε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, το 70% του γενικού πληθυσμού έχει κάνει τη μία δόση στη χώρα μας. Περίπου 67,5% έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Στα παιδιά, έχουν κλείσει ραντεβού 40.000 και πάνω από 6.000 παιδιά έχουν εμβολιαστεί.



Τις τελευταίες μέρες έχουν κλειστεί πάνω από 500.000 ραντεβού για την τρίτη δόση.

Για την αναμνηστική δόση στους άνω των 60 ετών το 88,6 % έχουν κλείσει το ραντεβού τους.

Όσο αφορά στους εμβολιασμούς κατ’ οίκον ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι έχουν γίνει 60.000 αιτήσεις για εμβολιασμό. Από τις εκκρεμείς αιτήσεις οι 20.000 είναι για την πρώτη δόση.

Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους απηύθυνε κάλεσμα στους παιδιάτρους για συμμετοχή στο πρόγραμμα εμβολιασμού για παιδιά 5 – 11 ετών.

