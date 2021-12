Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Μακέντα στην ελίτ των ξένων ποδοσφαιριστών του “τριφυλλιού”

Το μήνυμα του Ιταλού επιθετικού προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με αφορμή αυτό το ξεχωριστό επίτευγμα.

Στη σύγχρονη ποδοσφαιρική εποχή, όπου οι παίκτες αλλάζουν ομάδες ανά τριετία, κατά μέσο όρο, το να φθάνει ένας ποδοσφαιριστής τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα μίας ομάδας στο πρωτάθλημα, έχει αν μη τι άλλο ξεχωριστή σημασία.

Ο Φεντερίκο Μακέντα, τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο της Λεωφόρου ως αλλαγή στο 67ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα, συμπλήρωσε 100 παιχνίδια στη Super League με το “τριφύλλι” κι “έγραψε” αυτομάτως το όνομά του σε αυτή την πολύ “κλειστή” λίστα των ξένων παικτών του Παναθηναϊκού, με τριψήφιο αριθμό συμμετοχών.

Για να γίνει αντιληπτό, πόσο δύσκολο είναι το συγκεκριμένο επίτευγμα του Ιταλού επιθετικού, αξίζει να επισημανθεί πως ο Σεμπαστιάν Λέτο, ένας από τους παίκτες που αγαπήθηκαν όσοι λίγοι από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, φορώντας την “πράσινη” φανέλα σε δύο διαφορετικές περιόδους (καλοκαίρι 2009-Ιανουάριος 2013 και Ιανουάριος 2016-Ιούνιος 2017) δεν έπιασε το συγκεκριμένο ορόσημο, μένοντας στις 98 συμμετοχές στη Super League με τον Παναθηναϊκό (με απολογισμό 35 γκολ).

Το ντεμπούτο του Μακέντα με τον Παναθηναϊκό στη Super League έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 2018, στον αγώνα με τον Λεβαδειακό στο ΟΑΚΑ (3-0), όταν μπήκε αλλαγή στο 75ο λεπτό κι έβγαλε την ασίστ στον Καμπετσή για να σημειώσει το τρίτο γκολ των “πράσινων”.

Συνολικά χρειάστηκε 1.183 μέρες για να φτάσει τα 100 παιχνίδια με τους “πράσινους” έχοντας χάσει μόλις 14 αγώνες σε αυτά τα 3,5 χρόνια που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό κι έγινε μόλις ο 13ος ξένος παίκτης του “τριφυλλιού” - από τους άνω των 200 που έπαιξαν στο κλαμπ από το 1971 κι έπειτα - που έφτασε (και θα ξεπεράσει) τα 100 ματς κι ο 77ος συνολικά (σε Έλληνες και ξένους) που έπιασε το τριψήφιο νούμερο.

Πρώτος όλων των εποχών, δεν είναι άλλος από τον τεράστιο Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος σταμάτησε στις 390 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ιταλός δεν έκρυβε τη χαρά του, όταν πληροφορήθηκε μετά το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα για τον αριθμό “100”, που υπάρχει πλέον δίπλα στο βιογραφικό του με το “τριφύλλι”. «Νιώθω μεγάλη τιμή που έφτασα τις 100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και δείχνει τη σχέση που έχω με την ομάδα» τόνισε ο Μακέντα και πρόσθεσε με νόημα «...μακάρι να φτάσω τα επόμενα χρόνια και τις 200 συμμετοχές».

Σε μήνυμα που ανέβασε ο Ιταλός ποδοσφαιριστής στο Instagram έγραψε: «Είναι τιμή μου και μεγάλη υπερηφάνεια για μένα το γεγονός ότι έφτασα τα 100 παιχνίδια πρωταθλήματος με αυτήν την όμορφη και ιστορική φανέλα».

