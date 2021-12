Τεχνολογία - Επιστήμη

Βατόπουλος - Σαρηγιάννης: αυστηρά μέτρα, αν όχι lockdown για την Όμικρον (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε οι δύο καθηγητής για την ραγδαία εξάπλωση της μετάλλαξης, τα αυξημένα κρούσματα που αναμένονται άμεσα και στην Ελλάδα και την ανάγκη για τήρηση των νέων μέτρων.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ σημείωσε πως «μας σόκαρε όλους η μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Όμικρον και οδηγεί στην ανάγκη για λήψη νέων μέτρων, καθώς βλέπουμε αύξηση των κρουσμάτων, ενώ είχαμε αποκλιμάκωση τους, απόδειξη ότι απέδιδαν τα μέτρα που είχαν ληφθεί για την αναχαίτιση της μετάλλαξης Δέλτα».

«Το lockdown ήταν μια πρώτη κίνηση και πρόταση, εύκολη να αποφασιστεί μεν, προφανώς με διάφορες προεκτάσεις. Αύριο θα στείλω επιστολή στον Πρωθυπουργό και τον Σωτήρη Τσιόδρα, με την ανάλυση των τελευταίων δεδομένων και εξήγηση της πρότασης μου για lockdown», προσέθεσε ο κ. Σαρηγιάννης

Ακόμη, όπως υπογράμμισε, «είναι σημαντική η ποσότητα της μετάλλαξης Όμικρον, που ανιχνεύθηκε στα λύματα της Θεσσαλονίκης, δεν είναι πολύ μεγάλη και προς το παρόν δεν υπάρχει αναστροφή της πορείας των κρουσμάτων στην Θεσσαλονίκη, όμως αναμένεται να έχουμε αυξητική πορεία τις επόμενες ημέρες. Μέχρι το τέλος του χρόνου, βάσει του υπολογιστικού μοντέλου θα έχουμε σε όλη την χώρα πάνω από 6000 κρούσματα ημερησίως, λόγω της μετάλλαξης Όμικρον».

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, είπε πως «το lockdown είναι ένα ακραίο μέτρο, που προϋποθέτει μια πολιτική απόφαση που θα συνυπολογίσει πολλά πράγματα, για αυτό λέμε για τα άλλα μέτρα, που προφανώς θα περιορίσουν την παδημία».

«Η μετάλλαξη Όμικρον ξεκινά με πολύ απλά συμπτώματα, πρέπει οι πολίτες να σπεύδουν να εξετάζονται και φυσικά να τηρούν όλα τα μέτρα, με χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων και να κάνουν τα self test που δίνονται δωρεάν σε όλους, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην ανάσχεση της εξάπλωσης της Όμικρον», σημείωσε ο κ. Βατόπουλος.

Ο Καθηγητής Μικροβιολογίας υπογράμμισε πως «η μετάλλαξη Όμικρον είναι πολύ πιο μεταδοτική, επομένως θα έχουμε πολλά περισσότερα κρούσματα και αναλογικά περισσότερα βαριά περιστατικά».

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι: ελάφι σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Μετάλλαξη Όμικρον: νέα μέτρα για τις Γιορτές και το 2022

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Αναπροσαρμογή στα διόδια