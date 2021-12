Κοινωνία

Γυναικοκτονίες - Ελένη Τοπαλούδη: συγκλονιστική επιστολή των γονιών της

Τι λένε για τον άδικο χαμό του παιδιού του και για το “φαινόμενο” των γυναικοκτονιών και τι ζητούν από τους κυβερνώντες.

Μια επιστολή με πολλά μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες έστειλαν οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη, στην Πρωτοβουλία κατά των Γυναικοκτονιών και όπως δημοσιεύει «Το Μωβ» δηλώνουν “παρών” στους αγώνες εναντίον της βίας κατά των γυναικών και την συμμετοχή τους στην Πρωτοβουλία κατά των Γυναικοκτονιών, που έκανε την πρώτη σημαντική διαδήλωσή της στις 17 Δεκεμβρίου.

Οι γονείς της Ελένης Τοποαλούδη απευθύνουν έκκληση προς τους κυβερνώντες να μην έχουν «κλειστά τα αυτιά τους» και να ακούν τις φωνές - προκλήσεις της κοινωνίας, «μιας κοινωνίας που αγωνιά για τα κορίτσια της, για τα παιδιά της».

Η επιστολή των γονιών της Ελένης Τοπαλούδη:

«Συμμετοχή στην Πρωτοβουλία κατά των ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΩΝ»

Οι γονείς της αδικοχαμένης ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ, Τοπαλούδης Ιωάννης και Αρμουτίδου Κυριακή,

γονείς που βιώνουμε την κορύφωση του δράματος και το «μεγαλείο» της τραγικότητας για κάθε γονιό, θεωρούμε αδιανόητο να μην ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΜΕ και να μη συμμετέχουμε (όσο και όπως μπορούμε) σε κάθε φορέα – θεσμό και στις δράσεις που αναπτύσσονται ενάντια στις ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ, στους ΒΙΑΣΜΟΥΣ, στην ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ, στις ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΕΣ, που ως φυσικό επακόλουθο έχουν την τελική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΤΟΝΙΑ.

Η φωνή των γονιών (ΟΛΩΝ των γονιών) που τόσο άδικα και αποτρόπαια έχουν χάσει το κορίτσι τους, το παιδί τους, δυναμώνει ακόμα περισσότερο καθώς ενώνονται φωνές – δράσεις – πρωτοβουλίες συνανθρώπων μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο (όσο μπορούμε, τουλάχιστον) περιβάλλον για τα παιδιά μας. Αρκεί βέβαια οι εκάστοτε κυβερνώντες να μην έχουν «κλειστά τα αυτιά τους» και να ακούν τις φωνές – προκλήσεις της κοινωνίας μας, μιας κοινωνίας που αγωνιά για τα κορίτσια της, για τα παιδιά της. Αλλά και να κάνουν «τάχα» πως δεν ακούν (οι εκάστοτε κυβερνώντες) εμείς θα είμαστε ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ για να τους κάνουμε να ακούσουν. Δυστυχώς όμως κάποιοι δε θα είναι παρόντες. ΑΠΟΝΤΑ θα είναι τα δολοφονημένα μας κορίτσια, τα σκοτωμένα μας παιδιά.

Πάντως, μέσα από τις φωνές μας και τις δράσεις μας, τα παιδιά μας θα παίρνουν ΨΥΧΗ και θα ΖΟΥΝ για να υπενθυμίζουν σ’ όλους μας ότι σε μια αρμονική (τονίζουμε το αρμονική και όχι το ανθρώπινη, γιατί δυστυχώς αρκετές φορές οι άνθρωποι μεταμορφωνόμαστε σε τέρατα) κοινωνία πρέπει να μάθουμε (εμείς ως γονείς) και να μεταδώσουμε και στα παιδιά μας:

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΟΧΙ

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ!

Κι όπως επισημάναμε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, όπου πρόσφατα δώσαμε ρούχα της Ελενίτσας μας για να «συμμετέχουν» στην εκδήλωση She’ s gone, με ρούχα δολοφονημένων γυναικών από διάφορα μέρη του κόσμου και η οποία έκθεση θα ταξιδέψει σε αρκετές χώρες:

Ελενίτσα μου, τα ταξίδια σού άρεσαν τόσο πολύ!

Είχες όνειρα να ταξιδέψεις σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Δώσε ΨΥΧΗ στα ρούχα σου αυτά και ταξίδεψε μαζί τους, όπως είχες ονειρευτεί!

Ευχόμαστε μέσα από όλες τις δράσεις που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να επιτευχθεί ο στόχος της ευαισθητοποίησης των συνανθρώπων μας και της λήψης των αποφάσεων που πρέπει απ’ τους κυβερνώντες σε όλες τις χώρες του κόσμου!

Ευχόμαστε να φτάσουμε σ’ εκείνη τη χρονιά που θα καταργηθεί η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των Γυναικών (25η Νοεμβρίου), μιας και δε θα υπάρχουν πουθενά στον πλανήτη τέτοιες βιαιότητες και δολοφονίες!

Το ταξίδι της ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ συνεχίζεται…

Καλό σου ταξίδι, ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΕΛΕΝΗ!

Καλοτάξιδες όλες οι δράσεις ενάντια στην έμφυλη βία, τις ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ, τις ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΕΣ (καλοτάξιδες και με την έννοια ότι θα υπάρχουν και τα ανάλογα αποτελέσματα και αποφάσεις από τους θεσμικούς φορείς εξουσίας)!

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ (και όλων των παιδιών που έχασαν τόσο αποτρόπαια τη ζωή τους)!

Οι γονείς της αδικοχαμένης ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ

Ιωάννης Π. Τοπαλούδης Κυριακή Χρ. Αρμουτίδου

