Χάρι - Μέγκαν: Η Λίλιμπετ Νταϊάνα στην πρώτη της φωτογραφία

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ποζάρουν με τα παιδιά τους στην χριστουγεννιάτικη κάρτα τους...

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ποζάρουν με τα παιδιά τους σε μια νέα χριστουγεννιάτικη κάρτα.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ κοινοποίησαν για πρώτη φορά τη φωτογραφία από τον λογαριασμό της Team Rubicon στο Twitter, οργάνωση αντιμετώπισης καταστροφών.

Στη φωτογραφία ο Χάρι κρατά τον δύο ετών γιο τους, Άρτσι Χάρισον, ενώ η Μαρκλ σηκώνει ψηλά την έξι μηνών κόρη τους, Λίλιμπετ Νταϊάνα. Στην κάρτα έχουν συμπεριλάβει την πρώτη φωτογραφία της Λίλιμπετ.

«Φέτος, το 2021, καλωσορίσαμε την κόρη μας, Λίλιμπετ, στον κόσμο. Ο Άρτσι μας έκανε "μαμά" και "μπαμπά" και η Λίλι μας έκανε οικογένεια» έγραψαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

«Καθώς ανυπομονούμε για το 2022, έχουμε κάνει δωρεές εκ μέρους σας σε διάφορους οργανισμούς που τιμούν και προστατεύουν οικογένειες – όσων μετεγκαταστάθηκαν από το Αφγανιστάν, σε αμερικανικές οικογένειες που χρειάζονται επιδόματα» σημειώνει το ζευγάρι, αναφέροντας την οργάνωση Rubicon και άλλες.

Η φωτογραφία είναι του φωτογράφου Αλέξι Λουμπομίρσκι στο σπίτι του Χάρι και της Μαρκλ στη Σάντα Μπάρμπαρα το καλοκαίρι.

