Πάρος - Ναυάγιο: Πολιτική αντιπαράθεση για τις μεταναστευτικές ροές (βίντεο)

Δηκτική απάντηση του Υπ. Μετανάστευσης σε όσα καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση. Εικόνες από την έρευνα δυτών στην περιοχή του ναυαγίου.

Την έντονη αντίδραση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, προκάλεσαν οι επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέρνηση για τη διαχείριση του Μεταναστευτικού/Προσφυγικού.

Αναφερόμενος στα δύο πολύνεκρα ναυάγια στο Αιγαίο, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία υποστηρίζει, σε ανακοίνωσή του, ότι «καταδεικνύουν την αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη να διαχειριστεί το προσφυγικό».

Στην Κυβέρνηση “παίζουν” με ζωές ανθρώπων καθημερινά, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Προσποιούνται, δε, ότι ένα θέμα παγκοσμίων διαστάσεων το έλυσαν μόνοι τους. Η ανευθυνότητά τους, και σε αυτό το ζήτημα, είναι εγκληματική. Κάνουν τα πάντα προς άγρα ψήφου και ικανοποίησης της ακροδεξιάς. Η αλήθεια όμως είναι πως στο Αιγαίο Πέλαγος η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιτρέψει στους διακινητές να κινούνται ανενόχλητοι με τα τραγικά αποτελέσματα που είδαμε αυτές τις ημέρες».

Κλείνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Κυβέρνηση «να επιστρέψει στις επιταγές του Διεθνούς Δικαίου διεκδικώντας μια κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική στο πλαίσιο αυτό, να επιδείξει τον αυτονόητο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και να σταματήσει επιτέλους να εκθέτει την Ελλάδα διεθνώς με την απάνθρωπη πολιτική της».

Μηταράκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ αναπολεί τις μεταναστευτικές ροές του 2015-2019

Ο ΣΥΡΙΖΑ «αναπολεί απροκάλυπτα τις μεταναστευτικές ροές του 2015-19, τότε που η πολιτική των “ανοιχτών συνόρων” είχε μετατρέψει το Αιγαίο σε απέραντο τάφο. Αυτό δε θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί», απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Ο κ. Μηταράκης επισημαίνει ότι «η χώρα μας δεν μπορεί και δεν θα αποτελέσει ξανά την πύλη εισόδου προς την ΕΕ για τα κυκλώματα λαθροδιακίνησης» και προσθέτει ότι «απεναντίας, εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, με σαφή και μετρήσιμα αποτελέσματα. Φέτος, είχαμε τις λιγότερες ροές εδώ και δέκα χρόνια και προχωρήσαμε σε αποσυμφόρηση των νησιών μας, αλλά και των δομών της ηπειρωτικής Ελλάδας».

Επιπλέον σημειώνει ότι «συγχρόνως, ξεκάθαρα, παραμένει στην πρώτη γραμμή της διαπραγμάτευσης ένα νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου που, αφενός θα συμβάλει στην μείωση των ροών και αφετέρου θα προβλέπει σαφή αλληλεγγύη μέσω υποχρεωτικών μετεγκαταστάσεων».

Όπως καταλήγει, «μετά από πολλά χρόνια, ανακτούμε τον έλεγχο του Μεταναστευτικού».

Δείτε πλάνα από την έρευνα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού στην περιοχή του ναυαγίου:

