Πολιτική

Κορονοϊός - Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων: Συνεδρίαση για άμεσα μέτρα

Η “εκτόξευση” των κρουσμάτων φέρνει πιο κοντά τη λήψη περιοριστικών μέτρων - ίσως και πιο αυστηρών - για την αναχαίτιση της μετάλλαξης Όμικρον.

Προβληματίζει τους ειδικούς η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων COVID-19, λόγω της μεγάλης μεταδοτικότητας της μετάλλαξης Όμικρον και την Τετάρτη συνεδριάζει εκ νέου η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να αξιολογήσει την επιδημιολογική κατάσταση και - αν κρίνει αναγκαίο - να εισηγηθεί την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων που έχουν αποφασιστεί νωρίτερα από τις 3 Ιανουαρίου.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι με την επικράτηση της μετάλλαξης Όμικρον, περιμέναμε αύξηση των κρουσμάτων, αλλά όχι τόσο άμεσα. Δεν είναι κάτι, όμως, που μας αιφνιδιάζει αλλά μας προβληματίζει, συμπλήρωσε. Προσέθεσε ότι με την επικράτηση της “Όμικρον”, θα δούμε μεγάλους αριθμούς κρουσμάτων και έφερε ως παράδειγμα την αύξηση κατά 370% που καταγράφεται στην Αττική.

Αναφερόμενος στο σύστημα υγείας είπε ότι το αισιόδοξο είναι ότι παρά την αύξηση των κρουσμάτων το σύστημα Υγείας δεν πιέζεται παραπάνω. Το πρόβλημα, όμως, είπε ο κ. Πλεύρης, είναι ότι δεν πρόλαβε να γίνει αποσυμπίεση στο ΕΣΥ από το τέταρτο κύμα της μετάλλαξης Δέλτα. Σημείωσε ότι το σύστημα διαχειρίζεται σήμερα περιστατικά της “Δέλτα” και υπάρχει ανησυχία να μην προστεθούν και περιστατικά, έστω και ήπια, της “Όμικρον”. Θέλουμε, είπε ο Υπουργός, να έχουμε ενισχυμένο το ΕΣΥ και ανακοίνωσε ότι έχει επέλθει συμφωνία με όλες τις ιδιωτικές δομές που θα διαχειριστούν περιστατικά COVID ή θα στελεχώσουν με γιατρούς τους μονάδες του ΕΣΥ. «Άρα θεωρούμε ότι η Αθήνα, που αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο της “Όμικρον”, θα είναι πλήρως κατοχυρωμένη στο επίπεδο των νοσηλειών».

Τέλος ανέφερε ότι, αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή του πλαισίου ανοίγματος των σχολείων.

“Παράθυρο” για αυστηροποίηση των μέτρων άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, «Να ξεκαθαρίσω: Δεν μιλάμε για καθολικό lockdown, δεν μιλάμε για απαγόρευση μετακινήσεων. Ενδεχομένως εκτός από τη χρονική αλλαγή των όσων μέτρων έχουν ανακοινωθεί και είναι ήδη γνωστά, εάν η Επιτροπή εισηγηθεί μια περαιτέρω αυστηροποίηση σε αυτά τα όρια, που θα έχει να κάνει με τη μουσική, που θα έχει να κάνει με το ωράριο, που θα έχει να κάνει ενδεχομένως με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η διασκέδαση τις επόμενες μέρες, η Κυβέρνηση είναι ανοιχτή να το εκτιμήσει ανάλογα με τα γεγονότα και να πάρει τις αντίστοιχες αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλουμε ως Κυβέρνηση είναι τα μέτρα να είναι απολύτως καθαρά. Να μην δημιουργούν αμφιβολίες, να μην δημιουργείται σύγχυση. Θα είναι προς μία κατεύθυνση απολύτως καθαρή, που να εξυπηρετείται ο στόχος μας που είναι να περιορίσουμε τη διασπορά στους χώρους όπου παρατηρείται υπερμετάδοση».

