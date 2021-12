Συνταγές

Βασιλόπιτα κέικ από τον Πέτρο Συρίγο

Την συνταγή για την πιο νόστιμη βασιλόπιτα και τα "μυστικά" για το ιδανικό μείγμα και το τέλειο ψήσιμο της, μοιράστηκε με τους τηλεθεατές ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος.

Καθώς ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τη νέα χρονιά, ο Πέτρος Συρίγος ετοίμασε την Τετάρτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» μια νόστιμη σπιτική βασιλόπιτα κέικ!

Ο σεφ της εκπομπής μοιράστηκε και τα «μυστικά» για την συνταγή, τόσο για την προετοιμασία της βασιλόπιτας, όσο και για το ψήσιμο της.

Για τη βασιλόπιτα κέικ θα χρειαστείτε

650gr. βούτυρο

580gr. κρυσταλλική ζάχαρη

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

Χυμό από 2 πορτοκάλια

7 αυγά

120gr. γάλα

1gr. μαστίχα σε σκόνη

10gr. μαχλέπι σε σκόνη

900gr. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (κοσκινισμένο)

15gr. baking powder

Άχνη για πασπάλισμα

1 βανιλίνη σκόνη

Βασιλόπιτα Κέικ – Η συνταγή

Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και χτυπάμε με το σύρμα μέχρι να αφρατέψει καλά, για περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτουμε την ζάχαρη σε δόσεις σιγά σιγά, αφρατεύει το μείγμα μας. Προσθέτουμε τα αυγά, την βανίλια, το ξύσμα πορτοκαλί και συνεχίζουμε να το χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα. Προσθέτουμε το γάλα. Βάζουμε 5 μεγάλες κουταλιές από το συνολικό αλεύρι συνεχίζοντας το ανακάτεμα με το σύρμα, χαμηλώνοντας λίγο την ταχύτητα. Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε τον χυμό πορτοκαλί με το μπεικιν (προσοχή γιατί φουσκώνει) και το προσθέτουμε μέσα στον κάδο του μίξερ. Βγάζουμε το σύρμα και βάζουμε τον γάντζο στο μίξερ.

Προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι. Χτυπάμε με 1 κτς ζάχαρη την μαστίχα σε ένα γουδί ώστε να γίνει σκόνη Προσθέτουμε την μαστίχα και το μαχλέπι στον κάδο του μίξερ. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψί στρογγυλό 34 εκ και βάζουμε το μείγμα απ τον κάδο εκεί. Ψήνουμε στον αέρα, σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 50 λεπτά έως 1 ώρα. Δοκιμάζουμε με ένα μαχαιράκι στο κέντρο αν έχει ψηθεί. Αφήνουμε να κρυώσει καλά και πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη. Μην ξεχάσετε να βάλετε φλουρί!!!

