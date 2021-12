Κοινωνία

Ασπρόπυργος - Τροχαίο δυστύχημα: Ταυτοποιήθηκε το θύμα

Συγγενείς αναγνώρισαν την άτυχη κοπέλα, η σορός της οποίας παρέμεινε για πάνω από 24 ώρες στα αζήτητα νεκροτομείου.

Τέλος έλαβε το θρίλερ με την ταυτοποίηση της σορού του θύματος τροχαίου, στον Ασπρόπυργο, για το οποίο η Αστυνομία είχε απευθύνει έκκληση προκειμένου να εντοπιστούν οι συγγενείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός, που παρέμενε στα αζήτητα νεκροτομείου από τα ξημερώματα της Τρίτης, ανήκει σε 28χρονη Ελληνίδα και αναγνωρίστηκε από δικούς της ανθρώπους.

Πρόκειται, κατά τις ίδιες πηγές, για κάτοικο της Νέας Ζωής Ασπροπύργου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η άτυχη κοπέλα προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος των διυλιστηρίων Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενα αυτοκίνητα και να τραυματιστεί θανάσιμα. Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. έκανε αρχικά λόγο για ανήλικη.

