“Η Φάρμα”: Η Ηλιάδη, τα “καυτά” φιλιά και το βίντεο που “έκοψε” η Σκορδά

Τα φιλιά της Αγγελικής Ηλιάδη με τον Γρηγόρη Αναστασιάδη προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις. Η Φαίη Σκορδά "έκοψε" τις δηλώσεις της Λίτσας Λαζαρίδη.



Η Σάσα Μπάστα αποχώρησε από την «Φάρμα» το βράδυ της Τετάρτης, ενώ το ειδύλλιο μεταξύ της Αγγελικής Ηλιάδη και του Γρηγόρη Αναστασιάδη συνεχίζεται, ωστόσο τα «καυτά» φιλιά που ανταλλάσσουν μεταξύ τους, δημιουργούν αντιδράσεις εντός και εκτός του αγροκτήματος.

Οι αντιδράσεις, εκτός «Φάρμας» έρχονται κυρίως από το περιβάλλον της οικογένειας του δολοφονημένου πρώην συζύγου της τραγουδίστριας, Μπάμπη Λαζαρίδη.

Μάλιστα, στο «Πρωινό» είχε μιλήσει και η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, με την Φωτεινή Πετρογιάννη, να μεταφέρει ότι η Λίτσα Λαζαρίδη είναι έξαλλη, ενώ αναφερόταν και στο παιδί της Αγγελικής Ηλιάδη

Ωστόσο, όταν η Φαίη Σκορδά άκουσε ότι γίνεται αναφορά στο παιδί της Αγγελικής Ηλιάδης, απαγόρευσε να παίξει το συγκεκριμένο βίντεο στην εκπομπή.

