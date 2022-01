Life

Νικόλ Κίντμαν: Ενοχλημένη με δημοσιογράφο λόγω σεξιστικής ερώτησης

Η Νικόλ Κίντμαν θεώρησε "σεξιστική" μια ερώτηση που της έκανε δημοσιογράφος σχετικά με τον Τομ Κρουζ και το διαζύγιό τους.

Η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) θύμωσε με δημοσιογράφο καθώς συνέκρινε τον γάμο και το διαζύγιο της με τον Τομ Κρουζ με τη σχέση της Λουσίλ Μπολ και του Ντέζι Αρνάζ, λέγοντας ότι η ερώτηση που της τέθηκε είναι «σεξιστική».

Σε συνέντευξη στην εφημερίδα Guardian σχετικά με την τελευταία της ταινία, «Being the Ricardos», η γνωστή ηθοποιός μίλησε για το ρόλο της ως Λουσίλ Μπολ, της οποίας ο γάμος με τον Αρνάζ έληξε μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες, αλλά απέφερε σπουδαία κωμική δουλειά.

«Ήταν μια δημιουργική και ρομαντική σχέση που δεν πήγαινε άλλο. Αλλά από αυτή προέκυψαν μερικά εξαιρετικά πράγματα. Και μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει που δεν είχε αίσιο τέλος», είπε η Κίντμαν, αναφερόμενη στην αίτηση διαζυγίου της Μπολ από τον Αρνάζ το 1960.

«Αυτή η ταινία λέει ότι μπορείς να κάνεις μια εξαιρετική σχέση να ευδοκιμήσει και να αφήσει πίσω της πράγματα που θα υπάρχουν για πάντα. Ναι, είναι πραγματικά υπέροχο. Δεν μπορείς να κάνεις τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται όπως θέλεις και μερικές φορές μπορεί να ερωτευτείς κάποιον που δεν θα είναι το άτομο με το οποίο θα περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου».

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είπε ακόμη για τον γάμο της Μπολ με τον Αρνάζ ότι είναι «πολύ οικείος», προσθέτοντας: «Μπορεί να έχουν παιδιά μαζί. Μπορεί όχι, αλλά ήταν πολύ ερωτευμένοι».

Και τότε η δημοσιογράφος ρώτησε εάν η σταρ αναφερόταν στον 11χρονο γάμο της με τον Κρουζ τη δεκαετία του 1990, με τον οποίο έχει δύο παιδιά.

«Ω, Θεέ μου, όχι, όχι. Απολύτως όχι», απάντησε η Κίντμαν. «Όχι. Θέλω να πω, αυτό είναι, ειλικρινά, τόσο καιρό πριν που δεν έχει καμία σχέση. Οπότε όχι».

Η Guardian σημείωσε ότι η ηθοποιός, που είναι παντρεμένη με τον Κιθ Έρμπαν από το 2006 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, «θύμωσε» με την ερώτηση.

«Μου φαίνεται σχεδόν σεξιστικό, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι κάποιος θα το ρωτούσε αυτό σε έναν άντρα», είπε η Κίντμαν.

