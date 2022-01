Life

“Το Πρωινό” - Χριστίνα Μπόμπα: για έξι μήνες αισθανόμουν ως “τριπλή οντότητα” (βίντεο)

Τι είπε για τις δίδυμες κόρες της με τον Σάκη Τανιμανίδη, τι αποκάλυψε για την πρόσφατη ασθένεια του, το Instagram, την τηλεόραση και τα επιχειρηματικά της βήματα στην εστίαση.

Για τον Σάκη Τανιμανίδη, τις δίδυμες κόρες τους, αλλά και τις επαγγελματικές ενασχολήσεις της μίλησε η Χριστίνα Μπόμπα, που έκανε ποδαρικό στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό».

Συζητώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, η Χριστίνα Μπόμπα αφού αναφέρθηκε στην πρώτη φωτογραφία που ανήρτησε στα social media με τα πρόσωπα των παιδιών της, μίλησε για την πρόσφατη ασθένεια του Σάκη Τανιμανίδη, λέγοντας πως συνέβη την ημέρα που μετακόμισαν στο καινούριο, ιδιόκτητο σπίτι τους.

Η Χριστίνα Μπόμπα είπε πως μέσα σε λίγους μήνες ζήσαμε σε 3 σπίτια: το σπίτι που μέναμε πουλήθηκε όταν ήμουν 9 μηνών έγκυος και έπρεπε να το αφήσουμε, το καινούριο μας σπίτι, το δικό μας σπίτι δεν ήταν έτοιμο και πήγαμε σε ένα σπίτι γειτόνων μας για λίγο καιρό, που έλειπαν στο εξωτερικό και μας το παραχώρησαν.

Αναφερόμενη στα παιδιά της, είπε πως τα δίδυμα είναι 6 μηνών και είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, ενώ όπως προσέθεσε ο Σάκης είναι πολύ «ενεργός» στην καθημερινότητα των παιδιών, παρότι επιφορτίστηκε με πολλές ευθύνες για πολλούς μήνες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ο Σάκης είχε αναλάβει όλα όσα αφορούσαν τις δουλειές μας για 6 μήνες, καθώς εγώ ζήτησα να αφοσιωθώ και να φροντίζω τα μωρά μας».

Μίλησε ακόμη για την σχέση της με το Instagram και τις αναρτήσεις από την προσωπική της ζωή και όχι μόνο, τα εστιατόρια που έχει και ο αριθμός τους πρόκειται να αυξηθούν σύντομα, αλλά και το κατά πόσο θα ήθελε να επιστρέψει στην τηλεόραση και αν ναι, με τι είδους εκπομπή θα ήθελε να γίνει αυτό.

