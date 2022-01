Life

Τανιμανίδης - Μπόμπα: Μας δείχνουν για πρώτη φορά τα πρόσωπα των διδύμων

H Χριστίνα Μπόμπα κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια οικογενειακή φωτογραφία.

Μια ξεχωριστή χρονιά ήταν το 2021 για την Χριστίνα Μπόμπα και τον Σάκη Τανιμανίδη, καθώς έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Η σύζυγος του παρουσιαστή του ΑΝΤ1 έφερε στον κόσμο τον Ιούνιο που μας πέρασε δύο κοριτσάκια, τα οποία έχουν ξετρελάνει το ερωτευμένο ζευγάρι.

Μπορεί τόσο η Χριστίνα Μπόμπα όσο ο Σάκης Τανιμανίδης να μοιράζονται στα social media στιγμές της καθημερινότητάς τους, αλλά μέχρι σήμερα δεν μας είχαν δείξει τα πρόσωπα των διδύμων.

Λίγο πριν το 2021 μας αποχαιρετήσει για πάντα η Χριστίνα Μπόμπα κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια οικογενειακή φωτογραφία και για πρώτη φορά είδαμε τις μικρές Φιλίππα και Αριάνα.

Όπως μπορείτε να δείτε η ευτυχισμένη οικογένεια πόζαρε με άκρως χριστουγεννιάτικη διάθεση και με αγιοβασιλιάτικα σκουφάκια μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και έλαμπε από χαρά.

«Από τη Φιλίππα, την Αριάνα, τη μαμά και τον μπαμπά ευχές για ένα μοναδικό, ανεπανάληπτο 2022… με ΥΓΕΙΑ πάνω από όλα! Σας αγαπάμε πολύ», έγραψε η Χριστίνα Μπόμπα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

