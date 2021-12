Life

H Χριστίνα Μπόμπα: για τη διαδικασία της “Κλεοπάτρας” που ακολουθεί με τις κόρες της (βίντεο)

Η γνωστή influencer δίνει χρήσιμα tips στις νέες μαμάδες

Η Χριστίνα Μπόμπα διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, απολαμβάνοντας κάθε λεπτό με τις κόρες της και τον Σάκη Τανιμανίδη. Μέσα σε όλα, η γνωστή influencer, μίλησε για την διαδικασία της “Κλεοπάτρας” που ακολουθεί καθημερινά με τις κόρες της, δίνοντας μερικά χρήσιμα tips στις νέες μαμάδες.

Ως λάτρης των social media, η Χριστίνα Μπόμπα δεν χάνει ευκαιρία να μοιράζεται στιγμές τόσο από την προσωπική της ζωή, όσο και από τα επαγγελματικά της βήματα. Ανάμεσα στα τελευταία stories της στο Instagram, η ίδια θέλησε να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα που δέχεται συχνά, αποκαλύπτοντας την βραδινή ρουτίνα που ακολουθεί με τις κόρες της.

