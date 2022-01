Συνταγές

Σπαγγέτι με πέστο βασιλικού και τοματίνια από τον Πέτρο Συρίγο

Μια εύκολη, γρήγορη, γευστική και ανάλαφρη συνταγή μας δείχνει ο σεφ της εκπομπής "το Πρωινό".

Μια συνταγή που θα μας πάρει λίγα λεπτά μέχρι να την ετοιμάσουμε, μας προτείνει ο Πέτρος Συρίγος, δείχνοντας μας βήμα – βήμα πως θα έχουμε στο πιάτο μας σπαγγέτι με πέστο βασιλικού και ντοματίνια.

Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» μας έδειξε μάλιστα και πόσο εύκολα μπορούμε να ετοιμάσουμε το δικό μας πέστο βασιλικού

Συστατικά για τα μακαρόνια με πέστο βασιλικού και ντοματίνια

500 γρ σπαγγέτι

12 ντοματίνια

Για το πέστο

2 ματσάκια πλατύφυλλο βασιλικό

80 γρ κουκουνάρι

80 γρ ελαιόλαδο

2 σκ. σκόρδο

1 κ.τ.γ χυμό λεμόνι

80 γρ τριμμένη παρμεζάνα

½ κ.τ.γ αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Η συνταγή για τα μακαρόνια με πέστο και ντοματίνια Το πέστο μας μπορούμε να το κάνουμε είτε στο γουδί παραδοσιακά, είτε στο

μούλτι. Υπάρχει το πέστο βασιλικού που βγαίνει σαν μαγιονέζα, αυτο οφείλεται επειδή χτυπάμε το ελαιόλαδο με τα υπόλοιπα υλικά. Υπάρχει και το πέστο που είναι τα υλικά όλα και φαίνονται ανακατεμένα με ελαιόλαδο, σαν ενα αρωματικό ελαιόλαδο δηλαδή, το οποίο είναι και το αυθεντικό. Ξεκινάμε καβουρδίζοντας το κουκουνάρι σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά, όταν καβουρδιστεί το βγάζουμε και το μεταφέρουμε σε ένα πιάτο, αλατίζουμε και το αφήνουμε να κρυώσει. Βάζουμε τα φύλλα βασιλικού σε ένα μούλτι με λίγο νερό, ανακατεύουμε να πολτοποιηθούν, ίσως χρειαστεί να σταματήσουμε, να ξύσουμε τα πλαϊνά και να συνεχίσουμε το ανακάτεμα. Προσθέτουμε το κουκουνάρι, το σκόρδο τον χυμό λεμόνι, την παρμεζάνα, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Βάζουμε τα υλικά του μούλτι σε ένα μπολ και τέλος ενσωματώνουμε το ελαιόλαδο. Σε αυτό το σημείο αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε το ελαιόλαδο στο μούλτι και να ανακατέψουμε για να βγάλουμε ένα παχύρευστο πέστο σαν μαγιονέζα. Για τη μακαρονάδα: Βράζουμε τα μακαρόνια, σουρώνουμε και μεταφέρουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε

πέστο αναλόγως πόσο θέλουμε και ανακατεύουμε. Αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. Σερβίρουμε σε μια πιατέλα, πασπαλίζουμε με καβουρδισμένα κουκουνάρια, σοταρισμένα ντοματίνια, φυλλαράκια βασιλικού και φλύδες παρμεζάνας.

