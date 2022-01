Life

Πέτρος Φιλιππίδης: “Στο σφυρί” τα σπίτια του σε Ψυχικό και Σοφικό (βίντεο)

Πότε γίνονται οι δύο πλειστηριασμοί. Πόσο είναι το συνολικό ύψος των οφειλών του Πέτρου Φιλιππίδη. Τι είχε πει παλαιότερα για το σπίτι του, στην εκπομπή “Το Πρωινό”. Τι λέει για εκείνον ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σε δεινή οικονομική κατάσταση βρίσκεται η οικογένεια του προφυλακισμένου Πέτρου Φιλιππίδη, μετά και τις καταγγελίες σε βάρος του και τον προσδιορισμό της δίκης του, όπου θα βρεθεί στο εδώλιο για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.

Τα εισοδήματα της οικογένειας έχουν συρρικνωθεί, με αποτέλεσμα τα δάνεια που είχε πάρει να είναι "κόκκινα" και να έχει δρομολογηθεί ο πλειστηριασμός για δύο ακίνητα του, στο Ψυχικό και στο Σοφικό Κορινθίας.

Ο πρώτος ηλεκτρονικός πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου και αφορά σε οικόπεδο και εξοχική κατοικία στο Σοφικό Κορινθίας, με τιμή εκκίνησης τα 176.400 ευρώ.

Ο δεύτερος πλειστηριασμός αφορά μεζονέτα στο Ψυχικό, έχει οριστεί για τις 27 Απριλίου και η τιμή εκκίνησης έχουν οριστεί τα 645.000 ευρώ.

Ο ηθοποιός διαθέτει ακόμη το πατρικό σπίτι του, στα Ιωάννινα.

Όπως από τον Δεκέμβριο είχε μεταδώσει ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Το Πρωινό», υπάρχει ένα χρέος σε τράπεζες, που φθάνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, από δάνεια στεγαστικά και επαγγελματικά, που έχουν αναχρηματοδοτηθεί.

Εν τω μεταξύ, ο Πέτρος Φιλιππίδης θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, στις 18 Μαρτίου για βιασμό κατ΄ εξακολούθηση και δυο απόπειρες βιασμού:

Παρακολουθήστε εικόνες από τα σπίτια, τι είχε πει παλαιότερα ο Πέτρος Φιλιππίδης στο «Πρωινό» για τα ακίνητα του και τα δάνεια, αλλά και όσα λέει για εκείνον ο Σπύρος Μπιμπίλας:

