PCR - Rapid Test: “Τσουχτερό” πρόστιμο για όσους δεν τηρούν το πλαφόν

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα πρόστιμα σε όσους δεν τηρούν το πλαφόν στις τιμές των τεστ



Στα 5000 ευρώ ανέρχεται το διοικητικο? προ?στιμο για μη τήρηση της ανώτατης τιμής των 47 ευρώ που ορίστηκε για τα pcr tests και των 10 για τα rapid tests. Ενώ σε περι?πτωση μη ανάρτησης τιμοκαταλόγου που θα αναφε?ρει ευκρινω?ς τις παραπάνω προβλεπο?μενες ανω?τατες τιμε?ς, θα επιβα?λλεται διοικητικο? προ?στιμο 1.000 ευρώ.

Αυτό ορίζει η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη για την «αντικατάσταση της υπ' αρ. 98491/09-09-2021 (Β' 4181) περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, και ισχύει από τις 6 Ιανουαρίου 2022.

Η απόφαση

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής :

'Αρθρο 1

Ανώτατα όρια τιμών χρέωσης παροχής αγαθών και υπηρεσιών που συνέχονται με την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19

Ορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), τα ακόλουθα:

1. Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time - PCR:

ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των δώδεκα (12) ευρώ.

2. Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test) ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές, στα φαρμακεία, στα ιδιωτικά ιατρεία και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα (10) ευρώ.

3. Τα ανώτατα όρια τιμών χρέωσης που προβλέπονται στις περ. 1β) και 2) δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, ιδιωτικών κλινικών, φαρμακείων και ιδιωτικών ιατρείων οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα.

4. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει και θα αναφέρει ευκρινώς τις ως άνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.

5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται στις περ. 1 και 2, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 Euro) για κάθε παράβαση.

6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται στην περ. 4, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000 Euro).

'Αρθρο 2

Καταργούμενες διατάξεις

Η υπ' αρ. 98491/09-09-2021 (Β' 4148) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, καταργείται.

'Αρθρο 3 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την Πέμπτη 06.01.2022.

