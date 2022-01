Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Σκρέκας: μέτρα στήριξης και αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιδότηση λογαριασμών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και την επιδότηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε την Παρασκευή ο Κώστας Σκρέκας για το νέο πακέτο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, έναντι της ενεργειακής κρίσης και της έκρηξης των τιμών ρεύματος, φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Όπως είπε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «είναι μια τεράστια κρίση που πλήττει όλη την Ευρώπη. Εμείς έχουμε πάρει τα περισσότερα μέτρα από τις 27 χώρες της ΕΕ, αναλογικά με τα δεδομένα της οικονομίας μας. Θα θέλαμε να είχαμε δυνατότητα να καλύψουμε το 100% της αύξησης, αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν, όπως καταλαβαίνετε. Καλύπτουμε όμως ένα μεγάλο μέρος της αύξηση, ώστε να μπορέσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να σταθούν όρθια».

Όπως είπε ο Κώστας Σκρέκας, η Κυβέρνηση έχει στρατηγική σε δύο άξονες, αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Ο ένας αφορά τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοινώνονται κάθε μήνα, βάσει των τιμών στην χονδρική αγορά ενέργειας. Ο άλλος, όπως εξήγησε, «έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας, ώστε τα νοικοκυριά να προχωρήσουν σε αναβαθμίσεις. Ήδη έχει ανοίξει το νέο “Εξοικονομώ”, με επιδότηση έως 75% για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών».

«Το άλλο μέτρο, αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών (ενν: με επιδότηση), θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα και θα υλοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Θα μπορούν τα νοικοκυριά να αντικαταστήσουν κλιματιστικά, ψυγεία και άλλες ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές, με καινούριες, ανώτερης ενεργειακής κλάσης, με μικρότερη κατανάλωση ρεύματος», κατέληξε ο κ. Σκρέκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Πέτσας: Μείωση των ηλικιακών ορίων

Κορονοϊός - Σέρρες: Γιαγιά 108 ετών εμβολιάστηκε γιατί... της έλειψαν οι φίλες της (εικόνες)

Εύβοια: Τον έλουσε με οινόπνευμα και του έβαλε φωτιά