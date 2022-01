Life

“Άγριες Μέλισσες” - Λευτέρης Χαρίτος: Βαρύ πένθος για τον σκηνοθέτη

Δύσκολες ώρες για τον σκηνοθέτη της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες”, Λευτέρη Χαρίτο.

Βαρύ πένθος για τον σκηνοθέτη της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες”, Λευτέρης Χαρίτος, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Η κηδεία του πατέρα του σκηνοθέτη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η ανάρτηση που έκανε ο Λευτέρης Χαρίτος

“Σήμερα το πρωί έφυγε ο πατέρας μας Δημήτρης Χαρίτος πλήρης ημερών.

Η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα 10/1, ώρα 13:30 στο Ά Κοιμητήριο Αθηνών.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί λόγω Covid. Για την προσέλευση απαιτείται μόνο η χρήση μάσκας.

Αντί στεφάνων για τον πατέρα μας Δημήτρη Χαρίτο τα χρήματα θα παρακαλούσαμε να δοθούν στην Κιβωτό του Κόσμου

(Τηλέφωνο επικοινωνίας της Κιβωτού 2105141935)”

