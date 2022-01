Life

“Το Πρωινό” - Ζερβός: Δεν υπάρχει ο όρος “γυναικοκτονία” (βίντεο)

Τι ανέφερε ο σκηνοθέτης για τις δηλώσεις Τζούμα αλλά και τους αφορισμούς σε Μόσιαλο και Χωμενίδη.

Ο σκηνοθέτης Νίκος Ζερβός, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" το πρωί της Τρίτης και τοποθετήθηκε για τις δηλώσεις του κ.Τζούμα για τις γυναικοκτονίες και τη.. φλυαρία των γυναικών.

"Εγώ και ο Τζούμας κάναμε black χιούμορ" είπε και συμπλήρωσε "εκφραστήκαμε με τρόπο κυνικό, δεν έχω σκοτώσει ούτε εγώ ούτε ο Τζούμας".

Σχετικά με τους αφορισμούς σε Μόσιαλο και Χωμενίδη από τον πρώην μητροπολίτη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, Αμβρόσιο "Δεν πιστεύω στους αφορισμούς, τα θεωρώ ανοησίες".

"Του Μόσιαλου καλά του έκανε, του Χωμενίδη όχι είναι συγγραφέας μπορεί να εκφράζεται" ανέφερε.

Σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με το αν χωραέι χιούμορ στο θέμα των γυναικοκτονιών "σε όλα τα θέματα χωράει χιούμορ".

Και συμπλήρωσε "Δεν υπάρχει ο όρος γυναικοκτονία, όταν το λέτε εσείς οι γυναίκες υποβιβάζετε τον εαυτό σας. Ανθρωποκτονίες είναι. Και πόσοι άνδρες δολοφονήθηκαν αυτό τον καιρό".





