“Το Πρωινό” - Κωστέτσος: Οι γιατροί είπαν ή εγχείρηση ή “μένω” (βίντεο)

Ο διάσημος σχεδιαστής συνάντησε τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά και μίλησε για όλους και για όλα.

Καλεσμένος στο "Πρωινό” του ΑΝΤ1 βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Βασίλειος Κωστέτσος. Ο διάσημος σχεδιαστής συνάντησε τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά και παραχωρώντας μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης αναφέρθηκε στην καριέρα του, τα λεφτά που έχει ξοδέψει για να φέρει τα super model στην Ελλάδα, στην οικογένεια του και τα επιτεύγματά της, αλλά και στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Μιλώντας για τις χρυσές εποχές του modelling και τα super models που κατάφερνε να φέρει στην Ελλάδα σημείωσε: "Έχω ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα. Ίσως να είναι και πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα ανάλογα με το super model άλλαζαν. Ξεκίνησε το 1990 η Λίντα Εβαγγελίστα με 10.000 δολάρια που εγώ ήμουν αιτία να γίνει ο μισθός της αυτός γιατί αυτή το είπε για πλάκα κι εγώ της τα έδωσα [...] Η Κρόφορντ ήρθε με 25 την επόμενη σεζόν. Μετά πήγε στα 50, στα 150. Το σόου που κόστισε πάρα πολύ ήταν αυτό με τη Λίντα Εβαγγελίστα, τη Σίντυ Κρόφορντ, την Τέλινγκτον και τη Ναόμι”.

Ο Βασίλειος Κωστέτσος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για το οικογενειακό του background αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων "Ο μπαμπάς μου είχε κάνει την πρώτη σχολή οδηγών. Από τις τελευταίες του μαθήτριες ήταν η Ελένη Μενεγάκη και η Έλενα Κουντουρά".

Όσο για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και τη συγκίνησή του στον αέρα της χθεσινής εκπομπής "Το Πρωινό" είπε "κάπνιζα πολύ, είχα φύσημα και κάποια στιγμή σε τυπικές εξετάσεις μου είπαν οι γιατροί πως αν δεν κάνω εγχείρηση θα μείνω".

"Οι επιλογές μου ήταν μεταξύ μεταλλικής βαλβίδας και μοσχεύματος χοίρου" και αναφερόμενος στο σχόλιο ραδιοφωνικού παραγωγού για την πρώτη μεταμόσχευση από χοίρο επισήμανε "δεν είναι πλάκα αυτό, είναι μία ιατρική εξέλιξη, ένα θαύμα".

Ο κ. Γιαννακίδης απάντησε στην κάμερα της εκπομπής στο Βασίλειο Κωστέτσο λέγοντας "έχω στεναχωρηθεί πολύ που στεναχωρέθηκε, δεν θα έκανα χιούμορ για τέτοια θέματα υγείας".

