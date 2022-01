Οικονομία

Κατώτατος μισθός: η εξαγγελία Μητσοτάκη στο “Ενώπιος Ενωπίω” και οι αντιδράσεις

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή όσα είπε ο πρωθυπουργός, σε προδημοσίευση της συνέντευξης του στον ΑΝΤ1, για τα μέτρα στήριξηης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Σχετικά με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 την Πέμπτη, λίγες ώρες πριν από την προβολή της εκπομπής, απόψε στις 23:45, ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

«Πανικόβλητος ο κ. Μητσοτάκης από την οργή των εργαζομένων, που βλέπουν καθημερινά την αγοραστική τους δύναμη να εξανεμίζεται λόγω της έκρηξης της ακρίβειας και τον εμπαιγμό της αύξησης μόλις πριν 13 μέρες κατά 2% του κατώτατου μισθού, έσπευσε να κάνει υποσχέσεις και να καλλιεργήσει προσδοκίες για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού χωρίς να είναι σε θέση ακόμη και να προσδιορίσει το ύψος της αύξησης. Εξαγγέλλει πρόχειρα και βιαστικά μήπως και περιορίσει την ραγδαία φθορά του. Αρνείται να λάβει ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης και έχει καταδικάσει τους εργαζόμενους σε μείωση αποδοχών και εργασιακό μεσαίωνα με τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη και την επιβολή της φθηνής και ελαστικής εργασίας.

Σήμερα είναι αναγκαία η άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, η στήριξη συνολικά των μισθών των εργαζομένων και η κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη και όλων των αντεργατικών ρυθμίσεων της κυβέρνησης της ΝΔ. Αυτή είναι η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ! Ας μην υποτιμά ο κ. Μητσοτάκης τη νοημοσύνη των εργαζομένων που βιώνουν με δραματικό τρόπο τις συνέπειες των κυβερνητικών πολιτικών και γνωρίζουν ότι σήμερα η μόνη λύση είναι η πολιτική αλλαγή!».

Απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Γαϊτάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι διαθέτει περίσσευμα υποκρισίας, όταν εμφανίζεται ως υπερασπιστής των εργασιακών δικαιωμάτων και τάζει αυξήσεις σε όλους, τη στιγμή που στην κομματική του εφημερίδα οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι τους οφείλονται δεδουλευμένα, υφίστανται διαρκείς περικοπές και μιλούν για απαράδεκτη και κυνική στάση της διοίκησης. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται στους πάντες τα πάντα, στους εργαζόμενους, στους δικούς του οργανισμούς κάνει τα αντίθετα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δίνει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Υλοποιεί με συνέπεια πολιτικές υπέρ των εργαζομένων. Όπως ανακοίνωσε σήμερα, από την 1η Μαΐου θα δοθεί, νέα σημαντική αύξηση στον κατώτατο μισθό».

